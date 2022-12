CANTA CHE TI PASS IL COVID – CHI SI CREDE DI ESSERE MADAME, AL SECOLO FRANCESCA CALEARO, LA CANTANTE INDAGATA DALLA PROCURA DI VICENZA PER IL GIRO DI FALSE VACCINAZIONI CONTRO IL COVID PER OTTENERE IL GREEN PASS – IL SUCCESSO OTTENUTO QUATTRO ANNI FA CON IL BRANO “SCICCHERIE”, LE POLEMICHE CON I FAN, LA SESSUALITÀ “FLUIDA”. A SOLI 20 ANNI, STA PER PARTECIPARE AL SUO SECONDO SANREMO CON UN BRANO CHE DOVEVA CHIAMARSI “PUTTANA” E INVECE… – VIDEO

Roberto Pavanello per www.lastampa.it

Un successo rapido e apprezzato dalla critica è quello che Madame, al secolo Francesca Calearo, ha ottenuto da quando – nel 2018 – ha fatto la sua comparsa sulla scena musicale italiana con il brano Sciccherie. Un exploit che l’ha portata a rimbalzare da una radio all’altra e da una piattaforma di streaming all’altra. Un brano che colpì tutti per l’insolito modo di cantare di Madame che faceva sembrare il suo italiano quasi un’altra lingua, senza però arrivare agli estremi lessicali di Tha Supreme.

Oggi, a distanza di 4 anni dal suo debutto e a soli vent’anni di età, sta per affrontare il suo secondo Festival di Sanremo, sempre alla corte di Amadeus, dopo che nel 2021 vi debuttò con Voce, canzone che ha ricevuto il «Premio Lunezia per Sanremo» per la qualità musical-letteraria, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e la Targa Tenco come migliore canzone di quell’anno.

Inutile dire che c’è grande attesa per la sua nuova proposta sanremese Il bene e il male. Un brano che ha già fatto discutere prima ancora che se ne sia potuta ascoltare una sola nota. Era stato infatti presentato al Festival con il titolo di Puttana, che era stato accettato dalla commissione artistica, prima che lei stessa decidesse di cambiarlo, lasciando «puttana» solo nel testo.

Nessuna censura, dunque, come sulle prime aveva iniziato a denunciare qualcuno sui soliti social. Si tratta di «una parola come tante, senza una connotazione positiva o negativa – ha spiegato la stessa Madam al Corriere della Sera –. Una volta uscita dalla creazione del brano e dopo averlo ascoltato, posso dare degli input di quello che mi arriva. Nella canzone il termine “puttana” suona come una dolce offesa…».

Ed ecco spiegato il testo di Il bene e il male: «In pratica mi immedesimo in una prostituta che si innamora di un uomo, ma lui la vede soltanto come un errore. Tra loro nasce una discussione, rispetto alla quale lei fa un ragionamento più profondo: la morale è che puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte… Che sia il 70 per cento bene e il 30 per cento male o viceversa, il messaggio è: concentrati sulla fine del percorso, su ciò che anche una puttana può darti».

Tra Sciccherie e Sanremo 2023, la carriera di Madame – che si muove in un territorio nel quale si confondono rap, canzone d’autore e pop – è proseguita tra qualche hit e molte collaborazioni di primo piano, come quella con Marco Mengoni, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Marrachash, Ghali e Renato Zero, solo per citare qualche nome.

A testimonianza anche della sua versatilità che l’ha portata anche a condurre l’ultima edizione della Notte della Taranta, dopo che l’hanno prima vi aveva partecipato come maestra concertatrice.

Non è mancata in questi anni nemmeno la curiosità intorno al suo orientamento sessuale, sul quale Madame, in maniera molto semplice e naturale, non ha mai fatto mistero: «Io sono bisessuale – ha risposto a Silvia Fumarola su La Repubblica –, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Sono andata sul palco in giacca e cravatta».

Della sua vita sentimentale poco altro si sa: «tutto ciò che riguarda la mia vita privata, è privato», aveva replicato nel novembre di un anno fa a chi ipotizzava il suo fidanzamento in seguito a una foto pubblicata su Instagram in compagnia di un’amica: «Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio. Se un giorno dovessi scegliere invece di condividere la mia vita, lo farò. Lo farò bene però. A me non piace quando si ricama sulle bugie o si inizia a inventare di sana pianta cose che non esistono».

Ora, prima che a far parlare di lei torni la sua musica, c’è questo fatto di cronaca che l’ha chiamata in causa: Francesca Calearo risulta infatti tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Vicenza su un giro di false vaccinazioni contro il Covid per ottenere il Green Pass che lo scorso febbraio aveva già portato all'arresto di due medici. Uno dei quali, Daniela Grillone Tecioiu, ha proprio la cantautrice tra i suoi pazienti.

Conoscendo i tempi della giustizia in Italia, dubitiamo che la vicenda verrà risolta prima di Sanremo 2023, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. E, mentre sui social, Madame è già diventata (volente o nolente) paladina dei No Vax, sul fronte Festival non è stata presa nessuna posizione ufficiale. Va ricordato che, non essendo l’artista sotto contratto con la Rai, la tv pubblica non può applicare il codice etico (usato invece per il caso di Memo Remigi).

