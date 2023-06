CANTA, SE TI PASSA - LEWIS CAPALDI, AFFETTO DALLA SINDROME DI TOURETTE, NON È L'UNICO CANTANTE CHE HA DOVUTO RINUNCIARE AI CONCERTI A CAUSA DEI TIC E DEI PROBLEMI DI SALUTE - TEMPO FA BILLIE EILISH AVEVA CONFESSATO DI ESSERE AFFETTA DALLA STESSA MALATTIA DEL CANTANTE SCOZZESE - ANCHE KURT COBAIN AVEVA SRITTO UNA CANZONE INTITOLATA "TOURETTE'S", PER DESCRIVERE LA SUA ESPERIENZA CON LA CONDIZIONE E LE CURE CON IL RITALIN… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Mannucci per il “Fatto quotidiano”

lewis capaldi

Ho perso le parole. L’incubo di ogni cantante. Te le dimentichi, il gobbo si oscura o peggio: senti il buio nel cervello e capisci che quella canzone non la porterai mai a casa, perché la testa ti congiura contro. Il tilt di Lewis Capaldi si è risolto con un commovente coro del pubblico di Glastonbury, che ha intonato al posto suo la hit Someone you loved. […]

Sceso dal palco, Lewis ha scelto il niente, almeno per il momento. Stop al tour, annullate le restanti 24 date, il cantante italo-scozzese (il padre è originario del Frusinate) ha deciso di dedicarsi alla sua salute mentale dopo la diagnosi della Sindrome di Tourette. […]

Billie Eilish

Certo che se sei una star il freno a mano tirato può farti fare testacoda. Lo sa Billie Eilish, anche lei afflitta dalla stessa sindrome. Ne ha parlato con David Letterman, rivelando che non pochi altri big nascondono quella fragilità sistemica.

Kurt Cobain aveva scritto un pezzo catartico, Tourette’s, disperatamente autobiografico. Da ragazzino gli avevano certificato una natura ipercinetica e difficoltà di attenzione: e curato, come milioni di altri bambini americani, con il Ritalin. […]

kurt cobain

A pensarci bene, il grunge era la terapia rock per una generazione, soprattutto negli Usa, che Big Pharma aveva precocemente impasticcato. Ma se l’insidia non è la Tourette, bensì un accidente quasi irreversibile come un ictus, se vuoi tornare a cantare circondati di amici dediti a te. È accaduto a Joni Mitchell, colpita dalla folgore nel 2015: “curata” nello spirito da colleghi amorevoli capitanati da Brandi Carlile, Joni si è riappropriata della propria leggenda tornando on stage l’anno scorso al Festival di Newport e il 10 giugno scorso a Gorge in un set vero e proprio.

joni mitchell

Poi ci sono gli adorabili confusi. Non rincoglioniti, ma affetti da amnesie estemporanee. È capitato a tutte le superstar. Adele […] Miley Cyrus, Ariana Grande, Jay Z, Beyoncè, Ed Sheeran: ognuno di loro ha un aneddoto sul panico che ti assale quando sei sotto i riflettori e ti senti impreparato come uno scolaretto all’esame.

Nel 2017 persino lo smagato Chris Martin si perse nella nebbia dei versi della sua Princess of China. […] Gli italiani se la cavano meglio con la memoria? Macché: a Sanremo 2023 Ramazzotti si bloccò clamorosamente su Un’emozione per sempre: per fortuna era la serata dei duetti, il salvagente glielo tirò Ultimo. La Vanoni cazziò Baudo, sempre in diretta tv, perché gli impallava il suggeritore elettronico mentre attaccava una cover di Vasco.

celentano

[…] Ma il Re degli Scordanti è notoriamente Celentano. Irrimediabile la figuraccia per il tributo in morte di De André su La guerra di Piero. Piovvero fischi. Come in qualche Sanremo d’antan. O a Rock Economy, dove farfugliò sillabe a caso su L’arcobaleno, l’elegia mogoliana per Battisti. Adriano spiegò: è sparito il gobbo. La scatola nera degli smemorati in Mi 7ma.

ARTICOLI CORRELATI

adriano celentano lewis capaldi billie eilish 1 billie eilish 2 billie eilish 3 billie eilish 5 Billie Eilish su Vogue Billie Eilish lewis capaldi lewis capaldi lewis capaldi lewis capaldi