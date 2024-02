DAGOREPORT – RETROSCENA SULLO SCHIAFFO DI JOHN ELKANN RIFILATO AL GOVERNO DUCIONI (COSA MAI SUCCESSA CHE UN IMPRENDITORE SCAVALCHI COSI' SFACCIATAMENTE IL GOVERNO) - L'EREDE DI CASA AGNELLI HA RASSICURATO MATTARELLA E GIORGETTI SUGLI INVESTIMENTI DI STELLANTIS IN ITALIA: IN CAMBIO VUOLE GLI INCENTIVI SULLE AUTO ELETTRICHE, COME DA UN ANNO IN FRANCIA E GERMANIA, PER RENDERLE COMPETIVE CON LA CINA – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO PER L’INCONTRO CON PANETTA: IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, CONSIDERATO “DI DESTRA”, SI SMARCA DALLA DUCETTA? – LA STRATEGIA KAMIKAZE DI “SPUGNA” FAZZOLARI, DI CUI GIORGIA MELONI DISSE: “È L’UOMO PIÙ INTELLIGENTE CHE CONOSCO”. PENSA COME SONO GLI ALTRI…