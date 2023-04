“IN TUTTO QUESTO, UN TIZIO AI DOMICILIARI PUÒ ANDARE IN SICILIA A TRATTARE PER LE CHAT DI MESSINA DENARO. FAVOLOSO”

In tutto questo un tizio ai domiciliari può andare in Sicilia a trattare per delle chat di Messina Denaro. Favoloso. pic.twitter.com/s1591pvhK8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 14, 2023

FABRIZIO CORONA MASSIMO GILETTI

1. CORONA MEDIATORE CON GILETTI PER CHAT MESSINA DENARO

(ANSA) – Sarebbe stato l’ex paparazzo catanese Fabrizio Corona a vendere, tramite un’agenzia, alla trasmissione di Massimo Giletti ‘Non è l’Arena’ le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia.

Corona era stato contattato dal conoscente di una delle donne divenute amiche del capomafia durante le cure alla clinica La Maddalena.

Le pazienti non conoscevano la vera identità del padrino che aveva detto di chiamarsi Andrea Bonafede. Corona ha poi incontrato in Sicilia il suo tramite per avere gli audio poi venduti a ‘Non è l’Arena’. Il contenuto era stato anticipato dal sito mowmag.com.

VALERIO STAFFELLI CONSEGNA IL TAPIRO D'ORO A MASSIMO GILETTI

2. SFUMA IL RITORNO IN RAI DEL CONDUTTORE E DE BIASIO RESTA IN CDA NONOSTANTE TERNA

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

«E dopo tutto questo, col cavolo che ce lo prendiamo più Giletti». Non sarà un'uscita elegante, ma è di certo efficace perché riassume un sentire comune a molti interni Rai che commentano così la notizia del "defenestramento" del giornalista de La7, rottura causata da un abboccamento con viale Mazzini per un possibile ritorno di Giletti nell'azienda che lo ha visto nascere professionalmente.

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 4

Per il conduttore si allontana sempre più l'ipotesi Rai, a meno che le simpatie dei leghisti non compiano il miracolo del riavvicinamento, con il ministro Matteo Salvini che è stato tra i primi a scrivere messaggi di solidarietà all'amico anchorman.

Smentiscono categoricamente di averlo mai incontrato sia Giampaolo Rossi, indicato come probabile prossimo direttore generale della Rai («Mi preme comunicare, contrariamente a quanto erroneamente scritto, che nessun incontro, neppure casuale, è mai avvenuto tra il dottor Giletti e me»), sia Roberto Sergio, indicato come probabile futuro amministratore delegato e attualmente direttore di Rai Radio, che «ha avuto solo un breve scambio di saluti con il giornalista de La7 nel pomeriggio del 10 gennaio 2023 in occasione della conferenza stampa del programma "Mixer" tenutasi in via Asiago, sede di Rai Radio».

urbano cairo e massimo giletti a roma foto barillari

Smentisce anche Giletti che sostiene di «non aver incontrato dirigenti e funzionari Rai a proposito del suo futuro in azienda». Anche l'attuale ad Carlo Fuortes non ha mai incontrato Giletti, dunque pare si sia trattato solo di un sogno nato, cresciuto e maturato ovunque tranne che in Rai. […]

3. LO SFOGO DI GILETTI

Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato e Grazia Longo per “La Stampa”

In un'ultima, a tratti drammatica, riunione di redazione coi suoi 35 giornalisti e collaboratori e in colloqui privati con persone vicine a lui, si è sfogato, coraggiosamente, senza filtri: «Chiediamoci perché ci hanno chiuso.

massimo giletti

Stavamo preparando tre puntate importanti, delicatissime, deflagranti. Siamo stati fermati». E giù coi temi che in redazione conoscono tutti «la strage di via D'Amelio, Marcello dell'Utri, l'ex sottosegretario D'Alì».

E che questa sia la chiave di lettura che circola tra gli autori del programma lo conferma la giornalista (sospesa) Sandra Amurri: «Mi chiedo: c'è davvero qualcuno disposto a credere che la ragione di una tale decisione della rete possa essere dipesa dal pagamento di Baiardo per le sue partecipazioni al programma? E non sia, invece, scaturita dalle inchieste in cantiere su altre verità nascoste sui cosiddetti "intoccabili?"».

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 3

[…] La procura di Firenze […] ha accertato che i gettoni di presenza furono due entrambi tracciabili perché effettuati con bonifici.

Uno di 10 mila euro, per la puntata del 5 novembre 2022, e uno di 5 mila per quella del 5 febbraio. Il procuratore distrettuale antimafia di Firenze Luca Tescaroli sta indagando per capire che cosa si nasconde dietro le affermazioni di Baiardo.

Ha mandato messaggi in codice ad esponenti di Cosa Nostra? Custodisce davvero segreti sul presunto incontro (mai provato) tra i fratelli Graviano, Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e il generale Delfino? Che cosa ha raccontato dietro le quinte a Massimo Giletti?

corona giletti

Per questa ragione il noto conduttore è stato interrogato due volte, il 19 dicembre e il 23 febbraio, come persona informata sui fatti e potenziale parte offesa quindi completamente estraneo ai sospetti che gravano su Baiardo a sua volta sentito a Palermo nei giorni scorsi, ma non dai magistrati siciliani. Anzi la procura di Firenze non nasconde la preoccupazione per la sicurezza di Giletti a causa del suo impegno giornalistico contro la mafia.

[….] Che [Baiardo] parlasse a qualcuno o per qualcuno è parsa più di un'ipotesi a molti. Non più tardi dell'altro ieri sera ha annunciato che a breve sarà ospite di Mediaset per raccontare le sue verità.

MATTEO MESSINA DENARO

Ma da Cologno Monzese smentiscono la sua partecipazione ai talk show delle reti del Biscione. Nel pomeriggio di ieri ha preso posizione sui fatti Urbano Cairo, patron di La7: «Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l'Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere».

