LIBERATE EZRA POUND! UNA RACCOLTA DI SAGGI RICOSTRUISCE LA STORIA TRAGICA DEL POETA SEDOTTO DAL FASCISMO E RINCHIUSO PRIMA IN UNA GABBIA A COLTANO E POI IN MANICOMIO DAL ’45 DOPO CHE GLI AMERICANI LO AVEVANO ARRESTATO PER ALTO TRADIMENTO – L’APPELLO DEI LETTERATI, DA UNGARETTI A MORAVIA, MONBILITATI DALL'EDITORE VANNI SCHEIWILLER PER FARLO USCIRE - PASOLINI, CHE LO INTERVISTÒ PER UNA TRASMISSIONE RAI DEL ’67, NON FIRMÒ L’APPELLO: “NON SONO AFFATTO TENERO CON QUEL FASCISTA. ESSERE POETI NON SIGNIFICA ESSERE PAZZI O IRRESPONSABILI” - VIDEO