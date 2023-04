CAPUT DISCO – IL GRUPPO “VENTANNI DI ROMA BY NIGHT” IDEATO DA CORRADO RIZZA AND FRIENDS FESTEGGIA I 30 MILA FAN SU FACEBOOK E SCODELLA FOTO STRACULT DELLA VITA NOTTURNA E NOTTURBINA DELLA CAPITALE - BEPPE GRILLO (E CIRIACO DI MITA) IN PISTA, FABIOLO FAZIO CON MOANA, UMBERTONE BOSSI CON GIANCARLO BORNIGIA, PELE’ E FALCAO AL GILDA, RENATO ZERO E NUREYEV, DAGO E LA PALOMBA, LA LOLLO E MICHAEL JACKSON (MANCA SOLO JIMMY IL FENOMENO. NO, C'E' PURE LUI) – IL VIDEO STRACULT DI FIORELLO

FIORELLO ALL'HISTERIA

https://www.raiplay.it/programmi/romacaputdisco

https://www.raiplay.it/programmi/pipergeneration-beatshakeandpopartnegliannisessanta

Il gruppo VENTANNI DI ROMA BY NIGHT raggiunge quota 30 MILA!!!

barbara palombelli roberto d'agostino corrado rizza

Abbiamo iniziato questa avventura quasi per gioco su Facebook quando e’ scoppiata la pandemia e siamo rimasti chiusi in casa.

Infatti con Massimiliano Baiocchi, Cristiano Colaizzi, Paolo Micioni, Massimo Buonerba ed Elisabetta Graziani per ingannare il tempo e pensare ai momenti belli trascorsi insieme ci siamo scatenati a cercare le foto, gli articoli, le vecchie cassette ed il gossip delle notti romane dei tempi che furono, dal 1965, quando ha aperto il Piper Club, all’apertura del Jackie ‘O , del Mais, del Much More e dell’Easy Going negli anni 70, all’Histeria e Gilda negli anni 80 fino al Goa a meta’ anni 90. Roma ha lasciato un segno indelebile nella storia della Nightlife, ma anche del costume italiano.

monica bellucci al gilda

Quando in discoteca venivano tutti belli e brutti!

Nel gruppo oltre ai dj, ai proprietari dei locali, ai pr e agli addetti ai lavori, ci sono tantissimi protagonisti di quelle notti capitoline: Mita Medici, Serena Grandi, Nadia Cassini, Maria Giovanna Elmi, Enrico Beruschi, Nino Frassica, Barbara De Rossi, Carmen Di Pietro, Christian De Sica, Antonello Fassari, Demetra Hampton, Anna Kanakis, Lucy De Crescenzo, Patrizia Garganese, Marcello Cirillo, Rosa Fumetto, Nicola Guaglianone, Eleonora Vallone, Saverio Vallone, Gazebo, Piotta, Marco Conidi, Ilaria Moscato, Nadia Bengala, Giampiero Ingrassia, Margie Newton, Umberto Marzotto e tantissimi altri.

jovanotti

vittorio gassman ugo pagliai paola gassman al gilda gianni de michelis foto marcellino raodgna ciriaco de mita in pista dionne warwick e franco nero al gilda gianni mina' e anna maria rizzoli fabio fazio e mona pozzi jeff blyn e moana pozzi roberto benigni olimpia carlisi simona ventura al gilda patty pravo al piper claudio belfiore e ursula andress all'easy going beppe grillo in pista inaugurazione make up pele' e falcao al gilda savador dali' e amanda lear a roma renato zero all'easy going gianni de michelis in pista fiorello corrado rizza luigi guida al gilda maradona careca e carmelo di ianni al notorius beatles a roma renato zero e loredana berte' al mais fiorello al lido di fregene roberto d'agostino foto di marcelliino radogna marcello matroianni e rino barillari ilona staller con enrico lucherini al much more marco pannella all'histeria valeria marini e luca pezzini alle stelle brigitte bardot a roma al piper serena grandi beatrice iannozzi francesca dellera silvio berlusconi e giancarlo bornigia al piper giancarlo bornigia e umberto bossi laura melidoni e james brown al gilda renato zero e nureyev eleonora vallone e jimmy il fenomeno beppe grillo e gianfranco piacentini al piper renato zero2 easy going foto di marcellino radogna marina ripa di meana al gilda cubista al gilda