CARCERE, GIUBBOTTO DI MONTONE E SEI IN POLE POSITION! CAPPELLANI: "MATTEO MESSINA DENARO, CON QUEL CAPPOTTO (DI CUCINELLI DA 10MILA EURO) CI DIMOSTRA CHE NON SIAMO USCITI (VIVI) DAGLI ANNI ’80" – LA "PRIMULA ROSSA" DELLA MAFIA CATTURATA, IN UNA CLINICA PALERMITANA, IN DAY HOSPITAL, A SEICENTO METRI DALLA CENTRALE OPERATIVA CHE NE HA ORGANIZZATO L’ARRESTO A UNA MENTE ROMANZESCA COME LA MIA SUGGERISCE UN PRECISO “PIZZINO”...

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per mowmag.com

Cuffia, cappotto di montone (di Cucinelli da 10mila euro) e occhiali da vista scuri, tenuto sotto braccio dai carabinieri: è l’ultima immagine del boss ricercato da 30 anni che ci riporta indietro nel tempo e ci fa capire anche quanto in fondo non siamo mai cambiati. Sì, perché quello è lo stile ben descritto nel film Yuppies e che prima dell’arresto era tornato di moda. Ecco perché oggi, forse, invece di leggere le analisi degli specialisti dell’orrore, dovremmo ricordarci l’unico che ci aveva capito meglio di tutti, il Dogui: carcere, Chivas, giubbotto di montone e sei in pole position!

Il giubbotto chelsea imbottito di Brunello Cucinelli, del valore di 10mila euro, con il quale Matteo Messina Denaro è stato arrestato, in una clinica palermitana, in day hospital, a seicento metri dalla centrale operativa che ne ha organizzato l’arresto (e che a una mente romanzesca come la mia suggerisce un preciso “pizzino”) è l’argomento al momento più dibattuto sui social, la giacca di montone, dico. Matteo Messina Denaro vestito come Jerry Calà, come Ezio Greggio, Come Christian De Sica, come il Dogui (il nostro amato cumenda) in “Vacanze di Natale” - ma il cui stile è tornato in tendenza ben prima dell’arresto di MMD -, è un caso o rappresenta una visione del mondo nata negli anni Ottanta e della quale ancora portiamo gli strascichi dopo la pubblicazione della trattativa Stato-Mafia? Ma non vi sa tutto di Chivas e Ballantines e pennette alla vodka e massoneria durante cene di Natale tra cristalleria e panbriosche? A me, che in quegli anni, in Sicilia, sono cresciuto, sì.

(…) Quel capo di abbigliamento e gli anni anni Ottanta: carcere, Chivas, giubbotto di montone e sei in pole position! Ecco perché, forse, l’unico che ha capito tutto della nostra Italia è stato il Dogui, il compianto Guido Nicheli.

