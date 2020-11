CARLO FA I CONTI CON IL VIRUS – IL PRESENTATORE È STATO RICOVERATO ALL’OSPEDALE FIORENTINO DI CAREGGI, NEL REPARTO MALATTIE INFETTIVE: LE SUE CONDIZIONI NON SONO GRAVI MA SECONDO I MEDICI NON SONO PIÙ COMPATIBILI CON L’ISOLAMENTO A CASA - FINO A QUALCHE GIORNO FA LA SITUAZIONE ERA SOTTO CONTROLLO, TANTO CHE CONTI HA CONDOTTO (DA CASA) “TALE E QUALE SHOW”

Carlo Conti è stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Il conduttore è affetto da Covid e, nonostante le sue condizioni non siano gravi, sono state giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa. Carlo Conti la scorsa settimana ha condotto da casa la puntata di "Tale e quale show", ma nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale.

Era stato lo stesso Conti nei giorni scorsi, con un messaggio sul suo profilo Instagram, a raccontare che erano arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e? la piu? potente. Sto già meglio!". Quindi nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo".

In effetti la situazione fino a qualche giorno fa era sotto controllo, al punto che Carlo Conti era riuscito a condurre da casa la puntata di venerdì scorso di "Tale e quale show", con l'aiuto di Giorgio Panariello in studio. Questa sera, invece, il conduttore non sarà al suo posto visto il ricovero in ospedale e la Rai ha preparato in corsa un piano d'emergenza. La puntata dello show del venerdì sera sarà condotta dai giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che si alterneranno alla guida del programma, con l'aiuto di Gabriele Cirilli.

