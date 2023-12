CARLOTTA CONTINUA! AMORE, DOLORE E RINASCITA: CARLOTTA MANTOVAN SI RACCONTA A “OGGI” IN UNA BOMBASTICA INTERVISTA CON ALBERTO DANDOLO – LA PERDITA DI FABRIZIO FRIZZI (“IL DOLORE NON SI SUPERA”), IL TRASFERIMENTO IN FRANCIA CON LA FIGLIA E “BALLANDO” CHE L’HA PORTATA A “RISCOPRIRE IL PIACERE DEL GIOCO” – IL SOGNO DI UN PROGRAMMA TV E L’UNICO AMORE DEL SUO CUORE: LA FIGLIA STELLA…

Sono passati quasi sei anni dalla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi e la moglie Carlotta Mantovan è tornata sotto i riflettori partecipando a «Ballando con le stelle». Al settimanale OGGI, in edicola da domani, racconta come ha affrontato questa perdita («Il dolore non si supera. Lo si porta con sé») e come il ritorno in tv abbia il valore di una rinascita e sia «parte del bisogno di guardare avanti. Di divertirmi e divertire. E soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via».

Dopo la morte del marito, Carlotta si è trasferita in Francia con la figlia Stella, che ora ha 10 anni: «A un certo punto ho sentito il bisogno di prendere le distanze dalla vita che avevo. Per proteggermi, proteggere mia figlia e ripartire. Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati», racconta. «Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio.

Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo».

Nel futuro Carlotta non esclude ci possa essere ancora posto per l’amore: «Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella». E coltiva dei progetti professionali: «Mi piacerebbe fare un programma di storie profonde e positive, dove si possa evidenziare il valore della rinascita, senza spettacolarizzare il dolore».

