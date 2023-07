IL 63ENNE PINO INSEGNO "BOCCIA" AINETT STEPHENS PER UN RITORNO NEL CAST DEL PROGRAMMA "IL MERCANTE IN FIERA"

Estratto dell'articolo di Daniela Seclì per www.fanpage.it

pino insegno ainett stephens il mercante in fiera

Pino Insegno è pronto a tornare al timone del programma Mercante in fiera, stavolta su Rai2. Molti […] speravano tornasse anche Ainett Stephens nei panni dell'iconica Gatta Nera. Il conduttore[…] ha chiarito che Stephens non tornerà a vestire i panni attillati della Gatta Nera. Intervistato da DavideMaggio.it ha spiegato che però il personaggio resterà: "Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma[…]

ainett stephens 5

LA REPLICA DI AINETT STEPHENS A PINO INSEGNO

Ainett Stephens, su Instagram, si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei follower. Così, c'è chi le ha chiesto di replicare alle parole di Pino Insegno. La modella è stata decisamente diplomatica: Mi stanno arrivando parecchi commenti e domande a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta, non ne sapevo niente, mi hanno avvisato gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta nera nel programma, le auguro un in bocca al lupo gigantesco. Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo.

Poi, dato che in tanti le chiedevano di indossare di nuovo i panni della Gatta nera, ha ricondiviso un reel pubblicato a ottobre 2022, dove – in occasione della notte di Halloween – aveva indossato la tutina dell'iconico personaggio, dimostrando come il fascino sia rimasto intatto nel tempo (vedi video in alto, ndr).

