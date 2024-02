LA CARTA STAMPATA NON VALE PIÙ NIENTE E LA NUOVA GERARCHIA DELLA SALA STAMPA DI SANREMO È LO SPECCHIO DEI TEMPI: IN PRIMA FILA LE AGENZIE, IN SECONDA I SITI E POI, IN TERZA FILA, I GIORNALONI, DA "REPUBBLICA" AL "CORRIERE DELLA SERA". IL MESSAGGIO DI CHI HA DECISO LA NUOVA “GEOGRAFIA” DELLA SALA STAMPA (AMADEUS O L’UFFICIO STAMPA DELLA RAI?) È CHIARO. MA C’E’ UNA ANOMALIA: CHISSÀ COME MAI “AVVENIRE” RIMANE BEN SALDO IN PRIMA FILA…

In prima fila le agenzie, in seconda i siti e poi, con calma, in terza, fila i giornaloni, da Repubblica al Corriere della Sera. Quest’anno a Sanremo ha riaperto la mitica sala stampa del roof dell’Ariston e giornalisti che speravano a un ritorno delle vecchie e sane gerarchie sanremesi hanno trovato l’amara sorpresa.

Già l’anno scorso, nella sala stampa temporanea allestita al Casinò di Sanremo c’era stata qualche promozione dei siti in prima fila, ma quest’anno la retrocessione dei quotidiani è stata totale e ben chiara: Corriere della sera e Repubblica valgono meno di Citynews e Fanpage (che secondo le ultime classifiche di Comscore per Primaonline sono i siti di news che fanno più clic in Italia), ma anche di The Hollywood Reporter, sito orfano di direttore (concita de Gregorio ha appena dato l’addio) e di numeri visto che non compare in nessuna classifica (come mai sta lì?).

Il messaggio di chi ha deciso la geografia della sala stampa (Amadeus o l’ufficio stampa della Rai?) è chiaro: la carta stampata non vale più niente e la nuova gerarchia è lo specchio dei tempi. Con qualche anomalia: chissà come mai Avvenire rimane ben saldo in prima fila…