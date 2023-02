8 feb 2023 16:09

LA CARTA È STRACCIA - JOHN ELKANN HA DETTO CHE “REPUBBLICA” NON E’ IN VENDITA. INTANTO GEDI È IN TRATTATIVA PER CEDERE ALTRI 6 QUOTIDIANI LOCALI - DOPO AVER RIFILATO ALLA SAE DI ALBERTO LEONARDIS "IL TIRRENO", "LA GAZZETTA DI MODENA", "LA GAZZETTA DI REGGIO", "NUOVA FERRARA" E "LA NUOVA SARDEGNA" E "L’ESPRESSO" A DANILO IERVOLINO, ORA TOCCA AI GIORNALI DEL NORD EST - TRATTATIVE IN CORSO CON UNA CORDATA DI INDUSTRIALI FRIULANI E UNA DI INDUSTRIALI VENETI PER "IL MATTINO DI PADOVA", "LA NUOVA VENEZIA", "LA TRIBUNA" DI TREVISO, "IL CORRIERE DELLE ALPI", IL "MESSAGGERO VENETO" E "IL PICCOLO" DI TRIESTE…