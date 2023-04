20 apr 2023 15:41

CARTA STRACCIA – ORA È UFFICIALE: MONDADORI CEDE PER 2,3 MILIONI IL SUO 18,45% DI QUOTE DEL “GIORNALE” ALLA HOLDING DI PAOLO BERLUSCONI (PBF), CHE RESTA COME SOCIO DI MINORANZA NELLA NUOVA PROPRIETÀ TARGATA ANGELUCCI – LA SOCIETÀ DI SEGRATE, GUIDATA DA MARINA BERLUSCONI, SOTTOLINEA CHE “L'OPERAZIONE È COERENTE CON LA STRATEGIA DI FOCALIZZAZIONE SUL SETTORE DEI LIBRI E SULLA DISMISSIONE DI ATTIVITÀ NON STRATEGICHE” (TRADOTTO: BASTA BUTTARE SOLDI CON I QUOTIDIANI)