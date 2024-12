2 dic 2024 11:36

CASA BIANCA A LUCI ROSSE - IL CAPO IN PECTORE DELLA SALUTE PUBBLICA AMERICANA, LA SVALVOLONE ROBERT KENNEDY JR, SI FA RIPRENDERE MEZZO NUDO IN DOCCIA DALLA MOGLIE, CHE POSTA IL FILMATO PER PROMUOVERE LA VENDITA DELLA SUA LINEA DI CANDELE PROFUMATE (MEJO DELLA MAMMA DELLA MELONI, CHE SI LIMITA A ESPORRE LE SUE CANDELE IN UN MERCATINO DI SORA) - NEL VIDEO LADY KENNEDY, CHERYL HINES, FINGE DI ESSERE SORPRESA: "NON PUOI FARTI LA DOCCIA, STO FILMANDO..."