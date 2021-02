https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/casalino-si-conferma-ta-rocco-portavoce-conte-aveva-giurato-che-246070.htm

Rocco Casalino si è raccontato senza filtri e in maniera molto intima a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 20 febbraio. L’ormai ex portavoce di Giuseppe Conte sta facendo un tour televisivo molto spinto per promuovere il suo libro autobiografico, intitolato Il portavoce-la mia storia. Nel salotto di Canale 5 ovviamente la politica è stata messa per una volta da parte e si è parlato soprattutto della vita privata di Casalino.

Un Rocco inedito e a tratti emozionato ha parlato della sua relazione con il cubano Josè Carlos Alvarez: “Io e lui andiamo per i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene”.

Nel suo libro Casalino ha perso scritto che se esistesse una pillola per diventare eterosessuale lui la prenderebbe: “Ho fatto di tutto per esserlo, ma io sono omosessuale e contento di esserlo. La storia della pillola era più una riflessione sul fatto che non riesco mai ad avere la storia perfetta. L’ho detta quando io e Josè stavamo passando un momento difficile, perché ora la pillola per diventare etero non la prenderei più”.

