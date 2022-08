ROBERTA CARLUCCIO SE LA RIDE MENTRE LE URLANO FACCELA VEDE FACCELA TOCCA

Da www.today.it

roberta carluccio palpeggiata in discoteca

Si lancia sulla folla durante un'ospitata in discoteca e viene palpeggiata da tutti i presenti. È quanto accaduto a Roberta Carluccio, la fitness model meglio nota con il suo nickname Roberryc, che è stata vittima di un assalto pubblico durante la sua presenza a una serata in discoteca al Caffè del Mar di Pescara, in Abruzzo.

Lanciatasi sulla folla che era lì per lei, la venticinquenne istruttrice di fitness e body building, è stata subito sorretta dai fan che non hanno aspettato molto prima di palparla sul fondoschiena e sul seno in una scena che è stata ripresa da tutti e pubblicata dalla stessa Carluccio su Instagram dove, lei stessa, ha denunciato pubblicamente il fatto e definito tutti quelli che l'hanno toccata, "schifosi".

roberta carluccio twerka 3

"Peccato che un momento così bello sia stato rovinato da qualche stupido", ha scritto la modella sul video che mostra quanto accaduto la sera prima a Pescara, per poi aggiungere: "Almeno adesso tutta Italia vi può guardare fare schifo". È così che la torinese ha deciso di rendere pubbliche, attraverso il suo profilo Instagram, le immagini che la ritraggono mentre viene palpeggiata per poi lasciarsi andare a un lungo sfogo sull'accaduto.

"Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare - ha scritto l'influencer sulle sue stories Instagram - Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito però mi sento in dovere di far vedere anche l'altro lato della medaglia, mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale, a quanto pare a noi non è concesso il privilegio di comportarci come vogliamo".

roberta carluccio palpeggiata in discoteca 4

La modella ha, infine, specificato di stare bene e ha fatto anche un mea culpa riconoscendo che, forse, quella di lanciarsi su una folla di ragazzi, non sia stata una mossa molto furba da parte sua. "A mio parere, però, certe cose non andrebbero fatte a prescindere" ha poi chiosato la ragazza ringraziando tutti coloro che le hanno mandato un messaggio di supporto e vicinanza.

