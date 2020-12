CATTELAN LASCIA "X FACTOR" DOPO 10 ANNI E OSCURA LA VITTORIA DI CASADILEGO (IL DISCORSO DI ADDIO) - MANUEL AGNELLI ATTIZZA LE TELESPETTATRICI CON UNA PERFORMANCE A PETTO NUDO - I LITTLE PIECES OF MARMELADE SFONDANO I TIMPANI E I SOCIAL - BLIND ENTRA PAPA ED ESCE CARDINALE, MA SI "CONSOLA" CON IL DISCO D'ORO - I NUMERI: 8MILA TAMPONI, 50 MILIONI DI STREAMING, 780 PERSONE CHE HANNO PORTATO A TERMINE UN'EDIZIONE IN CRESCITA NONOSTANTE LA PANDEMIA - VIDEO

IL TESTO DEL DISCORSO DI CATTELAN

Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor. È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito. Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato insieme a voi. Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina. Non mi capita spesso di essere senza parole, però è uno di quei momenti. Quando pensavo alla fine me la immaginavo diversa: mi immaginavo di essere al Forum con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino. È stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così… insieme. Ho conosciuto delle persone fantastiche che ringrazierò ufficialmente, persone che mi sono state vicino, per questo capiranno la mia decisione. So che probabilmente le metterò in difficoltà ma andrete alla grande lo stesso. Per me è arrivato il momento di voltare pagina, cambiare e andare avanti. In particolare vorrei ringraziare alcune persone, sono quelle che mi sono state più vicine in tutti questi anni: Nicola Lo Russo, Francesco Lauber, Lorenzo Campagnari, Federico Giunta, Francesco Coppiano, Marta Donà e Franchino, grazie per tutto quello che avete fatto per me, la mia famiglia ovviamente. Giudici, è stato bellissimo stare con voi. Grazie a tutti i giudici che sono passati in questi anni. Il mio tempo me lo sono preso. Grazie a tutti

Ida Di Grazia per "Leggo"

Finale X Factor 2020, vince Casadilego. Alessandro Cattelan commosso: «E' la mia ultima puntata». All’ultimo scontro Casadilego ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei.

La giovane diciassettenne Elisa Coclite, in arte Casadilego, vince la quattordicesima edizione di X Factor 2020, il talent show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky Uno, in simulcast su TV8 e NOW TV. La finale di #XF2020 ha totalizzato 10.600.000 voti (rispetto ai 5 milioni della scorsa edizione).

Una finale che ha un sapore amaro, perchè Alessandro Cattelan, che in questa edizione ha contratto anche il Covid 19 saltando due puntate, ha detto addio per sempre al programma: «Questa è la mia ultima puntata di X Factor, è stato un viaggio molto bello che ho fatto in questi ultimi dieci anni. Finisce un pezzo della mia vita. Ora si cambia pagina».

La serata per la giovanissima artista è iniziata con il duetto con il suo giudice e mentore Hell Raton. I due si sono esibiti insieme sulle note di Stan, la cover di Eminem featuring Dido. Nella seconda manche Casadilego ha interpretato i suoi tre Best Of: Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell.

Secondi in classifica i Little Pieces of Marmelade, che si sono esibiti insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours e come Best Of hanno scelto i brani I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo marchigiano, composto da Daniele e Francesco, rappresenta la scommessa vinta da Manuel Agnelli in questa edizione. Allo scontro finale con Casadilego hanno presentato One cup of Happiness.

Al terzo posto Blind. Il perugino Franco Rujan, in duetto con la sua giudice Emma, ha presentato La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli. La manche con i Best Of l’ha visto portare 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla base di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi. Blind è un trapper con una faccia da duro ma un cuore tenero, ha scelto questo pseudonimo perché, per arrivare dove vuole, non guarda in faccia a nessuno.

Quarto posto per l’eclettico N.A.I.P. che ha proposto, insieme a Mika, il celebre successo del giudice anglo-libanese Lollipop. N.A.I.P. (acronimo per Nessun Artista In Particolare), all’anagrafe Michelangelo Mercuri, nato a Lamezia Terme ma residente a Bologna, ha dimostrato di saper scrivere e comporre in modo ricercato, meticoloso e ironico.

Super ospiti della finale di X Factor 2020 i negramaro. La band italiana dei record ha portato sul palco CONTATTO, primo singolo estratto dal loro decimo album omonimo, brano che è già una hit ed è stata per 5 settimane consecutive al numero 1 dell’airplay radiofonica. Il featuring esclusivo con MADAME, artista diventata un elemento di rottura innovativa nella scena urban, grazie all'originalità del suo stila, li ha visti proporre Non è vero niente, brano incluso nell’ultimo lavoro.

La finale ha visto esibirsi sul palco anche i giudici con alcuni dei loro maggiori successi: Emma ha proposto la sua hit “Latina”, Hell Raton un mashup “Bloody Vinyl”, con alcuni dei brani presenti in BV3 con i sodali Lazza, Mara Sattei e Slait. Manuel Agnelli insieme agli Afterhours al completo ha portato Quello che non c’è. Mika ha interpretato un medley di suoi brani che attraversa tutta la sua carriera - Tiny Love, Origin of Love, Relax, Good Guy, Grace Kelly.

L'INIZIO DELLA PUNTATA:

Cattelan: Questa è una storia che per voi è iniziata così…

Ma che dietro le quinte è iniziata molto prima, con migliaia di video al telefonino per presentarsi

e migliaia di incontri su zoom per conoscersi

Questa è una storia di un luglio romano, in cui 4 giudici e il sottoscritto sono entrati in un head quarter per ascoltare più di 150 artisti, selezionati da tutt’Italia.

E lì sono esplose 365 risate, 175 forti emozioni e tanti “Ecquador“

Questa è una storia di 780 persone che han potuto fare il loro lavoro.

Ma è anche una storia di 8mila tamponi, 300 litri di disinfettante e più di 20mila mascherine, che non hanno mai tolto il sorriso

Questa è una storia in cui si è msuonata la musica per 2500 ore,

si è provato per 56 giorni e 56 notti, per costruire 116 performance da sogno, infiocchettate da circa 6km di stoffa, avvolte da 30 KM di cavi e raccontate da 16 telecamere.

Questa è una storia in cui ci siete stati soprattutto voi, a casa: avete sostenuto i ragazzi con più di 26 milioni di voti e avete streammato le loro canzoni 50 milioni di volte.

Per non parlare del casino che avete fatto sui social:

7MILIONI di conversazioni,

204MILIONI di visualizzazioni,

2.628.000 like e

9MILIONI di cuoricini

Questa è una storia che stasera sta per scrivere l’ultimo capitolo.

E’ stata, è e rimarrà, un’incredibile storia d’amore.

Con 1 milione 895 mila spettatori medi la finale è stata la puntata più vista di questa edizione, in crescita del +30% rispetto alla finale dello scorso anno: l’atto conclusivo dell’edizione 2020, andato in onda ieri sera su Sky Uno/+1 e su TV8, ha ottenuto anche una share complessiva del 7,97% (+1,4pp rispetto alla finale 2019).

Record stagionale anche sui social: con oltre 2 milioni 61 mila interazioni totali, la finale di XF2020 è la puntata più commentata della stagione e si posiziona al primo posto di tutti gli eventi televisivi della giornata di ieri, in crescita del +176% rispetto alla finale dello scorso anno. Per quanto riguarda, invece, la rilevazione 24/7 le interazioni generate da X Factor durante tutta la giornata di ieri sono state 2 milioni 290 mila, diventando anche in questo caso primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa (+192% rispetto alla finale del 2019), nonché record della stagione.

