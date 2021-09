MONTE DEGLI SCORPORI DI SIENA - ORCEL DETTA LE CONDIZIONI AL TESORO PER MPS: INTANTO NON CI SARÀ NESSUNA FUSIONE IN VISTA, EMMAI L’ACQUISIZIONE DI UN RAMO AZIENDALE CON UNA CINQUANTINA DI MILIARDI DI ATTIVI E UN MIGLIAIO DI SPORTELLI. E POI TANTI SALUTI ALLO STORICO MARCHIO DELLA BANCA PIÙ ANTICA DEL MONDO. ANCHE PER QUELLO SONO ENTRATI NELLA “DATA ROOM” ANCHE I BRACCI FINANZIARI DEL TESORO, MEDIOCREDITO CENTRALE E AMCO. COMUNQUE, SE NE RIPARLA DOPO LE SUPPLETIVE (LETTA, STAI SERENO)