CAVALLI IMBIZZARRITI – QUANDO ROBERTO CAVALLI, SCOMPARSO A 83 ANNI, GELO’ FEDEZ E CHIARA FERRAGNI COMMENTANDO UNA LORO FOTO PUBBLICATA SU INSTAGRAM, MENTRE SI BACIAVANO A MILANO: “AMORE O PUBBLICITÀ?”. FEDEZ RISPOSE A TONO: “XANAX O VIAGRA?” - CAVALLI, SEMPRE SUI SOCIAL, SE LA PRESE DI NUOVO CON CHIARA, SCRIVENDO SOTTO A UNA SUA FOTO MEZZA NUDA, “CHI CREDI DI ESSERE? SEI SOLO UNA MACCHINA DA SOLDI! NON C’È SPONTANEITÀ NÉ AMORE IN CIÒ CHE FAI” - QUANDO LO STILISTA DISSE A KARL LAGERFELD: “SOLO PERCHÉ SEI UN ARTISTA NON DEVI VESTIRTI IN MODO RIDICOLO"

ROBERTO CAVALLI, QUELLA VOLTA IN CUI LO STILISTA LITIGÒ CON CHIARA FERRAGNI

Estratto dell’articolo di Arianna Colzi per www.fanpage.it

chiara ferragni roberto cavalli

La scomparsa di Roberto Cavalli, morto venerdì 12 aprile 2024 all'età di 83 anni, ha suscitato un moto di cordoglio nel mondo della moda, dello spettacolo e anche delle istituzioni. Elisabetta Canalis, Afef e molte altre star hanno reso omaggio al grande stilista fiorentino, mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Toscana Giani hanno ricordato quanto il designer avesse portato in alto le tradizionali manifatturiere toscane.

Cavalli, però, è stato anche un personaggio pubblico estremamente discusso, per via della sua sfrontatezza che dalle passerelle portava anche nella vita di tutti i giorni. Qualche anno fa aveva fatto discutere l'attacco che il designer aveva fatto a Chiara Ferragni.

ROBERTO CAVALLI CONTRO I FERRAGNEZ

Nel 2018 sotto una foto di Chiara Ferragni in intimo, Roberto Cavalli aveva commentato criticando la scelta dell'influencer di mostrarsi così sui scoial media. Un commento che non era passato inosservato, visto che il designer non era solito commentare sui social. "Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai", aveva scritto lo stilista fiorentino, scatenando anche la reazione di Fedez, che aveva ironizzato difendendo la moglie.

[…] Il litigio non aveva scalfito l'immagine di Cavalli, anzi sembrava quasi collocarsi in quella narrazione che lo vedeva ruggente e senza freni. Memorabile è stato anche l'attacco a Karl Lagerfeld che lo stilista fiorentino aveva criticato duramente: "Solo perché sei un’artista non devi vestirti in quel modo. Karl Lagerfeld sembra ridicolo".

CAVALLI ATTACCA I FERRAGNEZ E FEDEZ LO GELA: "VIAGRA O XANAX?"

Estratto dell’articolo di Anna Rossi per www.ilgiornale.it – 23 dicembre 2018

ROBERTO CAVALLI CONTRO I FERRAGNEZ

Fedez torna sulla foto che ha scatenato Roberto Cavalli. La ricordate? Quella in cui Chiara Ferragni e Fedez si trovano (e si baciano) in galleria Vittorio Emanuele a Milano. "Il nostro magico Natale", scriveva la fashion blogger più famosa al mondo a corredo dello scatto. Ma cosa c'entra il celebre stilista con i Ferragnez? (Ormai è fatto saputo e risaputo che i tre non abbiano un ottimo rapporto). Ve lo diciamo subito.

Cavalli ha distrutto la foto romantica di Fedez e Chiara Ferragni commentando con un secco "amore o pubblicità?". Ma se la blogger ha preferito intraprendere la strada del silenzio, il rapper milanese - che non si tiene un cecio in bocca - ha risposto alla provocazione. Anche in modo piuttosto duro: "Viagra o Xanax?". […]

