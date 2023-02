NAIKE RIVELLI A 'BELVE'

Naike Rivelli, lo squirting e lo spazzolino elettrico

Naike Rivelli a "Belve"

naike rivelli 3

Francesca Fagnani: «Lei, parlando dello spazzolino per i denti elettrico, ha detto: “Non mi delude mai, non promette cose che poi non può mantenere, non dice di occuparsi di me e di risolvere i miei problemi, anzi, non parla proprio. mi tiene lontana dal sesso casuale inutile, non mi mente mai e, quando lo spengo, un silenzio meraviglioso. Non è facile trovare un uomo che lo rimpiazzi”».

spazzolino elettrico

Naike Rivelli: «L’ho trovato».

Fagnani: «Infatti le avrei chiesto se andava tutto bene tra lei e lo spazzolino».

Rivelli: «L’Oral B è famoso. Me l’hanno detto un sacco di donne. Si gira così, fa così. È una delle cose più usate che ci sta sul mercato che non è un sex toy».

