Ivan Rota per Dagospia

L’amore esiste. Secondo una gola profonda, Alessandro Cecchi Paone, al tavolo di un ristorante il quel di Napoli, piangeva e pregava il suo fidanzatino Simone Antolini di non scomparire senza avvertirlo ( ma perché non dovrebbe avvertirlo? ), perché lo ama e sta male. Durante il Pride i due hanno scherzato con la segretaria multigender del Pd: “Ci sposi tu?”

La puntata dell’ Isola dei Famosi saltata per far posto al ricordo di Silvio Berlusconi, andrá in onda giovedí sera salvo ripensamenti dell’ultimo minuto . Si tratta della semifinale.

Ma perché Giorgia Soleri, poetessa senza poesie, non sta zitta ? Ha condiviso il post di Infosubmarine: “L’uomo che ha distrutto il Paese“. L’attivista ha poi commentato nelle storie: “Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti. I vari ‘ma ha fatto anche cose buone?’ Delusa, ma non sorpresa“. Ecco il suo pensiero su Silvio Berlusconi. Una marea di internauti , tra cui Aurora Ramazzotti l’ ha aspramente criticata.

Ecco le parole di Aurora : “ No, nessuno ha il diritto di esultare per festeggiare o strumentalizzare la morte. No, non importa che fosse un politico e nemmeno che siate contro quello che chiamate buonismo che la morte porta con sé. Esprimere cordoglio per un decesso è usanza da sempre nel rispetto della famiglia e delle persone vicine al defunto", scrive poi Ramazzotti. "Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate. Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non è più qui per rispondere…”

C’é un cuore che batte nel cuore di Roma come dice Antonello Venditti: é quello di Damiano David per Martina Taglienti. I due ragazzi si conoscono da anni, lei é una delle più care amiche di Victoria, bassista del gruppo, e Damiano le ha sempre fatto, prima solo per scherzo, la corte: ora peró é scattata la passione. Dopo il video del superlimone in discoteca, eccoli in un ristorante romano in compagnia di alcuni amici. Tra baci e abbracci, la coppia ha poi raggiunto la casa di Damiano da cui la di lui ex Giorgia Soleri ha giá portato via gli effetti personali.

Crisi tra i gieffini Edoardo Donnamaria e Antonella “bambola assassina” Fiordelisi che dice ai suoi followers : “Non fatemi le solite domande (riguardo la crisi) , vi chiedo questo piccolo favore. Posso dire che non mi farò mai mettere al secondo posto.” Ma chi c’é al primo posto nel cuore del

Donnamaria? Lo dice lui stesso : “Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore…mi dedicherò alla musica, la mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene“.

Antonio Andrea “Pechino Express” Pinna contro Tommaso Zorzi: dopo molto tempo ne svela il motivo: “ Sono bipolare…ero all’ apice della mia malattia. Ho pubblicato un meme senza farci caso…La mia migliore amica mi chiama e mi dice ‘cancellalo perché è razzista‘. Io mi accorgo del meme, cancello e chiedo scusa specificando di non stare bene. È rimasto online solo sette minuti. Tommaso Zorzi ha ben pensato di screenshottare la mia storia, pubblicarla sul suo profilo e scrivere ‘Pinna fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista’. Zorzi, rispondi…

Ci sarebbe una biografia a firma di Meghan Markle nonché il rilancio del suo blog The Tig sul modello imprenditoriale del Goop di Gwyneth Paltrow. La ragazza non si ferma davanti a niente, nemmeno al marito Harry che lascia sempre piú spesso solo. La giornalista Petronella Wyatt ha scritto che la duchessa ha un giro di amicizie molto glamour e che, con il suo entourage, partecipa a feste private nei club o nelle ville di altre celebrità senza Harry.

“Bastian” una domenica di sole per far festa. Ilary Blasi organizza una mega festa per la sua famiglia per inaugurare la piscina nuova della sua villa a Roma, la villa all’Eur dove viveva col marito Francesco Totti, che il tribunale, dopo la prima udienza di separazione, ha assegnato a lei. E poteva mancare il “manzo” Bastian, nuovo amore della Blasy? Ebbene no : era al barbecue…

Sono state scelte le coppie per la nuova edizione di Celebrity Hunted 4 : Belen e Cecilia Rodriguez, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Ernia e Gué , Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Prime ha radunato un cast un po’ troppo trasversale, forse per cercare di accontentare tutti i gusti.

Edvige Fenech riceverá il Premio alla Carriera all’ Ischia Global Fest. É stato chiesto all’ideatore del Festival perché non premiare anche Barbara Bouchet: lui ha risposto che la Fenech é nelle sale con La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario, mentre la Bouchet no. Ma lo vogliamo avvisare che anche lei ha in uscita Diabolik 3 in una parte davvero iconica.

Forse é meglio che le due dive non si incontrino : quando giravano film insieme, la Fenech stava con il produttore Luciano Martino e si dice che sul set avesse trattamenti di favore, arrivare quando voleva, far ritardare le riprese. Gli altri, tra cui la Bouchet, non digerivano la disparitá di trattamento…

E ora un gossip che nessuno sa e che ha unito le due attrici : all’ apice del successo, Barbara Bouchet e Edvige Fenech scatenarono l’ invidia dei colleghi maschi che chiedevano di ridurre i ruoli delle due star che rubavano loro lo schermo. Ci riuscirono, ma fu un boomerang. Prima i film con le due attrici facevano il giro del mondo, senza di loro non oltrepassavano Ventimiglia.

In ogni caso, Edvige Fenech con Gabriele Lavia riceverá l’Ischia Award alla carriera sabato 15 luglio nell’ambito della 21esima edizione del Ischia Global Film and Music Festival (9 al 16 luglio). I due attori saranno premiati dal regista Pupi Avati che li ha diretti . Ad annunciarlo è’ Tony Renis, presidente onorario : “E’ con ammirazione e gioia che celebriamo un’autentica signora dello spettacolo, attrice amatissima dal pubblico, conduttrice e produttrice, tornata sul grande schermo per il maestro Avati, insieme ad un mattatore del nostro teatro come Gabriele Lavia: interprete raffinato, regista e sceneggiatore…” .

Ad aprire la Kermesse sarà l'anteprima mondiale del revenge-thriller “Double Soul” di Valerio Esposito, ultimo, lavoro dell’attore Julian Sands, con le gemelle Angela e Marianna Fontana (che ci azzeccano ?) insieme ai premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover e a Paz Vega, Francesca Tizzano e Marco Bocci. Ischia Global 2023 è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar.

