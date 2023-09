4 set 2023 19:55

CENSORI DA CENSURA! - BIANCA CENSORI, LA NUOVA “MOGLIE” DI KANYE WEST FINITA SOTTO LA LUCE DEI RIFLETTORI PER IL PRESUNTO POMPINO IN BARCA A VENEZIA, SARA’ PURE UNA COPIA SPUTATA DI KIM KARDASHIAN, MA AL CONTRARIO DELLA EX DEL RAPPER, DI LEI NON SI TROVA TRACCIA SUI SOCIAL – DOPO IL “MATRIMONIO” CON IL RAPPER, L’EX DIPENDENTE DI “YEEZY” HA STRAVOLTO IL SUO LOOK, A PARTE UN PARTICOLARE: MAMMELLONE E CHIAPPONE SEMPRE IN BELLA VISTA… - FOTO+VIDEO