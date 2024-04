“UNA STUPIDAGGINE. NON HO MAI DETTO UNA COSA DEL GENERE, CERTE FRASI NON MI APPARTENGONO”

Maria Volpe per corriere.it - Estratti

Antonella Clerici è una donna diretta, di carattere, e ieri sera a «Belve», lo è stata ancora di più. Ha risposto alle tante domande di Francesca Fagnani, ma soprattutto ha finalmente svelato il nome dell’artista — Ligabue — che si rifiutò di andare al Festival di Sanremo (2010) da lei condotto.

Motivo del presunto rifiuto del cantante? «Sa troppo di sugo». Alcuni artisti allora «boicottarono» il suo Festival perchè c'erano pregiudizi sul fatto che conducesse un programma di cucina. E restò celebre quella frase, «sugo-gate». Se ne parlò molto, ma Clerici negli anni non aveva mai voluto rivelare l’autore.

A «Belve» inaspettatamente l’ha fatto, aggiungendo però: «A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse». E Ligabue ieri sera ha risposto su X: «Non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono».

