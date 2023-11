CERTE PORNOSTAR NON FINISCONO, FANNO DEI GIRI IMMENSI E POI RITORNANO! - DOPO L’ECLATANTE RIENTRO SUL SET (DOPO 9 ANNI) DI CAPRI CAVANNI, ECCO CHE RIMETTONO IN MOTO GAMBE E GOLE, MADISON SCOTT E SADIE SUMMERS - BARBARA COSTA: “NEL PORNO CI SI RIPRESENTA, DA MILF, CON UNA VOGLIA INAUDITA: ALLA FACCIA DI CHI CREDEVA ALLA FINE DELL’HARD PROFESSIONAL SUI SET, PER IL MONOPOLIO DI ONLYFANS! MADISON HA TRE FIGLI: LA PRIMA, OGGI MAGGIORENNE, L’HA AVUTA PRIMA DEL PORNO. MADISON SI È DIPLOMATA A 16 ANNI, A 17 È DIVENTATA MAMMA DI CADENCE E SI È SPOSATA…”

Barbara Costa per Dagospia

Certe pornostar non finiscono, fanno dei giri immensi e poi… ritornano. Rubo a Venditti, ma come motivare altrimenti questo ultimo fenomeno nel porno: i ritorni! Si ritorna, sul luogo delle pornate delle origini, falsamente ripudiate, ma mai odiate!

Dopo l’eclatante ritorno in porno scena (dopo 9 anni) di Capri Cavanni, ecco che rimettono in moto gambe e gole, e sessi e ani, Madison Scott e Sadie Summers! Se di Madison Scott i porno-mani di più memoria forse possono rammentarsi, Sadie Summers, mmmmm, non vi dice niente, ma se vi dico che prima era Tobi Pacific? A chi tra i Dago-lettori, si rizzano le sinapsi, oltre che qualcos’altro?

sadie summers on set

Nel porno ci si ripresenta, da milf, con voglia di sc*pare inaudita: alla faccia di chi convinto credeva alla fine del porno professional sui set, per il monopolio di OnlyFans! Su OnlyFans ci si sta, ma sui set si porna, a tutta birra, cioè a tutto sperma e squirting! E vi riappare Madison Scott, fuori dal porno dal 2018, ma pure dal 2014, e v’aveva fatto capolino nel 2007. I fatti sono questi, e sono che Madison ha ri-iniziato a girare, e se dal settore ogni tanto se ne andava, è perché metteva al mondo figli.

sadie summers (2)

Madison ha tre figli: la prima, oggi maggiorenne, l’ha avuta prima del porno. Madison si è diplomata a 16 anni, a 17 è diventata mamma di Cadence e si è sposata, subito dopo ha fatto il suo esordio col nome d’arte Lailani in porno amatoriali, e subito anali, e senza i seni rifatti. I seni se li è pompati in seguito e, sebbene i primi tempi l’hanno vista girellare da un agente all’altro, a faticosamente conciliare i suoi doveri di madre coi set – girava all’epoca quasi tutti i giorni – si è costruita una carriera milionaria tra gang-bang e lesbici di fuoco e cow-girl al contrario (la posizione per cui i suoi fans della prima ora scoppiavano nei pantaloni senza manco toccarsi).

sadie summers (4)

Nel 2014 Madison si è lasciata col marito, ha abbandonato i set, si è trovata un lavoro "normale" da impiegata e, messo al mondo un altro pargolo, convertitasi a Dio ma rimasta senza soldi, rieccola sui set a prendere più peni simultaneamente e a fondo e in ogni suo buco, con le protesi al seno riassestate alla fine del secondo allattamento durato come il primo un anno.

madison scott porno inizi hustler

Ancora, nel 2018, Madison ci ha lasciato a secco, per tre ragioni serissime: un altro figlio scodellato, un salto nel marketing andato male, e un cancro al seno debellato. È pronta a ripartire, e a sedurre nuovi fan, e a risvegliare i fan dei primordi che in chat non si tenevano a dirle che “rendi duri i caz*i solo col tuo sorriso”, “mi violenti la libido”.

sadie summers tw

Sadie Summers aveva lasciato il porno ben 15 anni fa! 15! E per un lavoro che confessa le ha dato le sue soddisfazioni: Sadie è un’infermiera specializzata nelle cure dei malati terminali che hanno come ultimo desiderio di morire tra le mura di casa loro, e non in ospedale. Sadie Summers s’è sposata due volte, la seconda da 8 anni con Juice, hanno due bambini, e se è tornata al porno è suo marito che deve (dobbiamo) ringraziare.

sierra returns

È lui che l’ha spinta a ribussare al porno, lui che era fan di Sadie quando nel porno era Tobi Pacific, lui che prima di conoscerla e di renderla onesta si masturbava coi porno di Tobi/Sadie. E non solo. È da mesi che lui e Sadie si sono messi su OnlyFans a sc*pare e a farsi pagare. Su Pornhub sono SadieJuice. Sadie segnala che suo marito ha un pene vispo e lungo e grosso come le mazze che nel porno si fanno onore. Sadie si fa accompagnare dal marito sui set, e vari addetti ai lavori hanno a tale consorte proposto scene.

sadie summers (3)

Sadie è contraria perché, con lei di nuovo nel porno (tra i recenti vi consiglio quello tra italiani, con Michael Stefano diretto da Claudio Bergamin, e tra italiani si intende che la canadese Sadie ha radici italiane) è Juice che si occupa di casa e figli! Sadie non è più Tobi Pacific, le suona puerile, era alias ideato dal suo primo manager, composto dal nome del suo gatto, Tobi, e la via dove lei abitava.

madison scott oggi (2)

A 38 anni Sadie è una donna diversa, matura, avida di giovani +25. D’età. Chi lo nega: queste attrici si rimettono in gioco per vanità, e per soldi. Il genere milf nel porno non conosce crisi di domanda. E si può considerare milf Sierra Banxxx, 33 anni, pure lei fuggita dal porno, 10 anni esatti fa, e dopo averci "sudato" pochissimo, e ora rieccola, che sfavilla, in "Sierra Returns", a suon di anali…?

