I CÉSARS DEI GIUSTI - E POI SI PARLA MALE DEL CINEMA ITALIANO… DOPO LA NOMINATION AGLI OSCAR DI “IO CAPITANO”, ARRIVA LA CANDIDATURA AI CÉSARS, GLI OSCAR FRANCESI, PER “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO COME MIGLIOR FILM STRANIERO - SE LA VEDRÀ CON “FOGLIE AL VENTO", “OPPENHEIMER”, “SIMPLE COMME SYLVAIN” E “PERFECT DAYS” - HA POSSIBILITÀ DI VITTORIA? CERTO CHE SÌ. DEL RESTO LE HA PURE AGLI OSCAR “IO CAPITANO”- TRA GLI ALTRI FILM REALIZZATI DA ITALIANI SEGNALIAMO IL LUNGOMETRAGGIO ANIMATO “INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS” E “LINDA E IL POLLO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

E poi si parla male del cinema italiano… Altro giorno di gloria per il cinema e la cultura italiana, quella che non credo piaccia molto a Mollicone&Sangiuliano. Dopo la nomination agli Oscar di “Io capitano” di Matteo Garrone, arriva la nomination ai Césars, gli oscar francesi, per “Rapito” di Marco Bellocchio come miglior film straniero. Altro orgoglio italiano e ovviamente orgoglio Rai. Urge ulteriore dichiarazione di ad e dg della Rai, visto che è prodotto da Beppe Caschetto, Simone Gattoni e da Paolo Del Brocco per Rai Cinema. Del resto in Francia “Rapito” è molto piaciuto.

Se la vedrà come miglior film straniero con “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki, “Oppenheimer” di Christopher Nolan, “Simple comme Sylvain” di Monia Chokri e, ovviamente, “Perfect Days” di Wim Wenders. Ha possibilità di vittoria? Certo che sì. Del resto le ha pure agli Oscar “Io capitano”. Il difficile era passare in cinquina. Ma “Rapito” ha un suo culto in Francia che lo ha reso un film più importante rispetto a come appare a noi in Italia. Sarà un altro dito nell’occhio della nuova cultura di destra di Mollicone&Co. Eia eia baccalà!

Tra gli altri film realizzati da italiani in vista ai Césars segnaliamo il lungometraggio animato a passo uno “Interdit aux chiens et aux italiens” di Alain Ughetto, storia di razzismo verso i lavoratori italiani emigrati, e “linda e il pollo” di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, suo marito. Guidano i Césars del 2024 “Le Règne animal” di Thomas Cailley con 12 nominations, seguito dalle 11 nominations di “Anatomia di una caduta” di Justine Triet. La Triet, lanciatissima, sta già preparando un film americano con Jennifer Lawrence accusato non di un omicidio, come Sandra Huller in “Anatomia di un omicidio”, ma di due omicidi.

Tra gli altri film in luce troviamo “Je verrai toujours vos visages” di Jeanne Herry, 9 nominations, “Le Procès Goldman” di Cédric Kahn, 8 nominations. Sarà una guerra molto al femminile, visto che sfidano la Triet come regista sia Jeanne Herry che la più navigata Catherine Breillat. Tra le attrici sfidano Sandra Huller, grande favorita con “Anatomia di una caduta”, le maggiori star francesi, cioè Marion Cotillard per “Little Girl Blue”, Virginie Efira per “L'Amour et les forêts”, ma anche la strepitosa Hafsia Herzi per “Le Ravissement”. Il bellissimo documentario “Les Filles d'Olfa” di Kaouther Ben Hania, che io vedo più come film, è nella cinquina del miglior documentario sia agli Oscar che ai Césars.

Nominations pour le Meilleur film

Anatomie d'une chute réalisé par Justine Triet

Chien de la casse réalisé par Jean-Baptiste Durand

Je verrai toujours vos visages réalisé par Jeanne Herry

Le Procès Goldman réalisé par Cédric Kahn

Le Règne animal réalisé par Thomas Cailley

Nominations pour la Meilleure réalisation

Justine Triet pour Anatomie d'une chute

Catherine Breillat pour L'Été dernier

Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages

Cédric Kahn pour Le Procès Goldman

Thomas Cailley pour Le Règne animal

Nominations pour la Meilleure actrice

Marion Cotillard dans Little Girl Blue

Léa Drucker dans L'Été dernier

Virginie Efira dans L'Amour et les forêts

Hafsia Herzi dans Le Ravissement

Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute

Nominations pour le Meilleur acteur

Romain Duris dans Le Règne animal

Benjamin Lavernhe dans L'Abbé Pierre, une vie de combats

Melvil Poupaud dans L'Amour et les forêts

Raphaël Quenard dans Yannick

Arieh Worthalter dans Le Procès Goldman

Nominations pour la Meilleure actrice dans un second rôle

Leïla Bekhti dans Je verrai toujours vos visages

Galatea Bellugi dans Chien de la casse

Élodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages

Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

Miou Miou dans Je verrai toujours vos visages

Nominations pour le Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans Anatomie d'une chute

Anthony Bajon dans Chien de la casse

Arthur Harari dans Le Procès Goldman

Pio Marmaï dans Yannick

Antoine Reinartz dans Anatomie d'une chute

Nominations pour la Meilleure révélation féminine (ex Meilleur espoir féminin)

Céleste Brunnquell dans La Fille de son père

Kim Higelin dans Le Consentement ;

Suzanne Jouannet dans La Voie royale

Rebecca Marder dans De grandes espérances

Ella Rumpf dans Le Théorème de Marguerite

Nominations pour la Meilleure révélation masculine (ex Meilleur espoir masculin)

Julien Frison dans Le Théorème de Marguerite

Paul Kircher dans Le Règne animal

Samuel Kircher dans L'Été dernier

Milo Machado Graner dans Anatomie d'une chute

Raphaël Quenard dans Chien de la casse

Nominations pour le Meilleur film étranger

L'Enlèvement de Marco Bellochio

Les Feuilles mortes de Aki Kaurismaki

Oppenheimer de Christopher Nolan

Perfect Days réalisé par Wim Wenders

Simple comme Sylvain réalisé par Monia Chokri

Nominations pour le Meilleur premier film

Bernadette réalisé par Léa Domenach

Chien de la casse réalisé par Jean-Baptiste Durand

Le Ravissement réalisé par Iris Kaltenbach

Vermines réalisé par Sébastien Vanicek

Vincent doit mourir réalisé par Stéphan Castan

Nominations pour le Meilleur film d’animation

Interdit aux chiens et aux italiens réalisé par Alain Ughetto

Linda veut du poulet réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

Mars Express réalisé par Jérémie Perrin

Nominations pour le Meilleur film documentaire

Atlantic Bar réalisé par Fanny Molins

Les Filles d'Olfa réalisé par Kaouther Ben Hania

Little Girl Blue réalisé par Mona Achache

Notre corps réalisé par Claire Simon

Sur l'Adamant réalisé par Nicolas Philibert

Nominations pour le Meilleur scénario original

Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute

Jean-Baptiste Durand pour Chien de la casse

Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages

Nathalie Hertzberg et Cédric Kahn pour Le Procès Goldman

Thomas Cailley et Pauline Munier pour Le Règne animal

Nominations pour la Meilleure adaptation

Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L'Amour et les forêts

Vanessa Filho pour Le Consentement

Catherine Breillat pour L'Été dernier

Nominations pour la Meilleure musique originale

Gabriel Yared pour L'Amour et les forêts

Delphine Malausséna pour Chien de la casse

Vitalic pour Disco Boy

Andrea Laszlo de Simone pour Le Règne animal

Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires (partie 1 : D'Artagnan / partie 2 : Milady)

Nominations pour le Meilleur son

Julien Sicart, Fanny Martin, Jeanne Delplancq et Olivier Goinard pour Anatomie d'une chute

Rémi Daru, Guadalupe Cassius, Loïc Prian et Marc Doisne pour Je verrai toujours vos visages

Erwan Kerzanet, Sylvain Malbrant et Olivier Guillaume pour Le Procès Goldman

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour Le Règne animal

David Rit, Gwennolé Le Borgne, Olivier Touche, Cyril Holtz et Niels Barletta pour Les Trois Mousquetaires (partie 1 : D'Artagnan / partie 2 : Milady)

Nominations pour la Meilleure photo

Simon Beaufils pour Anatomie d'une chute

Jonathan Ricquebourg pour La Passion de Dodin Bouffant

Patrice Ghiringhelli pour Le Procès Goldman

David Cailley pour Le Règne animal

Nicolas Bolduc pour Les Trois Mousquetaires (partie 1 : D'Artagnan / partie 2 : Milady)

Nominations pour le Meilleur montage

Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute

Francis Vesin pour Je verrai toujours vos visages

Valérie Loiseleux pour Little Girl Blue

Yann Dedet pour Le Procès Goldman

Lilian Corbeille pour Le Règne animal

Nominations pour les Meilleurs costumes

Jürgen Doering pour Jeanne du Barry

Pascaline Chavanne pour Mon crime

Tran Nu Yen Khe pour La Passion de Dodin Bouffant

Ariane Daurat pour Le Règne animal

Thierry Delettre pour Les Trois Mousquetaires (partie 1 : D'Artagnan / partie 2 : Milady)

Nominations pour les Meilleurs décors

Anatomie d'une chute

Jeanne du Barry

La Passion de Dodin Bouffant

Le Règne animal

Les Trois Mousquetaires (partie 1 : D'Artagnan / partie 2 : Milady)

Nominations pour les Meilleurs effets visuels

Acide

La Montagne

Le Règne animal

Les Trois Mousquetaires (partie 1 : D'Artagnan / partie 2 : Milady)

Vermines

Nominations pour le Meilleur film de court-métrage d’animation

Drôles d'oiseaux réalisé par Charlie Belin

Été 96 réalisé par Mathilde Bédouet

La Forêt de mademoiselle Tang réalisé par Denis Do

Nominations pour le Meilleur film de court-métrage documentaire

L'Acteur réalisé par Hugo David et Raphaël Quenard

L'Effet de mes rides réalisé par Claude Delafosse

La Mécanique des fluides réalisé par Gala Hernández López

Nominations pour le Meilleur film de court-métrage de fiction

L'Attente réalisé par Alice Douard

Boléro réalisé par Nans Laborde-Jourdàa

Rapide réalisé par Paul Rigoux

Les Silencieux réalisé par Basile Vuillemin

