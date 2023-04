Ivan Rota per Dagospia

ilary blasi

Da Amici a Sanremo, poi silenzio, ma ora Gaia (Gozzi) è tornata alla grande con il singolo Estasi. Daniele Dezi, in arte Oragn3 è un produttore musicale romano ed è il fidanzato di Gaia Gozzi. Lei diceva tempo fa e postava una foto insieme: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”. Solo che da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai…

Ilary Blasi ha festeggiato ( ?) la prima sentenza per il divorzio da Francesco Totti . La “ Bastian contraria” lo ha fatto con un post su Instagram : un primo piano ammiccante e divertito mimando il gesto del silenzio e accompagnando l’immagine con un «Sshhhhh». Siamo ormai alla sceneggiata napoletana.

Corinne Clery é la crocerossina dell’Isola dei Famosi. Prima ha soccorso l’ex suora Cristina Scuccia in preda al panico per il buio e gli scarafaggi, l’attrice ha lanciato l’allarme per la modella Helena Prestes che si è sentita male dopo aver mangiato dei lumaconi di mare e aver preso troppo sole: delirava parlando portoghese. Quest’ Isola non é iniziata bene…

helena prestes 4

E a proposito dell’ex suor Cristina: anche in Spagna ha fan devoti e famosi. Tra questi Antonia San Juan, l’attrice che interpreta il trans Agrado nel film Tutto su mia Madre di Pedro Almódovar. Strane connessioni.

Melita Toniolo, che dice di aver detto no al Grande Fratello Vip, ha preso il posto lasciato libero da Giulia Salemi come speaker di Good Times su R101. E si è stupita dal fatto che non sia stata presa di mira dai fan della Salemi: “Lei è un personaggio molto forte sui social e mi ha stupito che avesse fan così educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita”. Potremmo forse rivedere Melita “Diavolita” con Le Iene…

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha ripristinato i Giochi della Gioventù. Lo ha anticipato a Monica Setta durante l'ultima puntata di Generazione Z . Dopo 11 puntate, il programma vanta una media tre punti sopra la media per Rai Due e da una ricerca inedita di marketing guidata da roberto nepote emerge che il programma è in forte crescita soprattutto nella fascia giovane. Un grande successo per la conduttrice che tra poco ci riserverà grandi sorprese. E c’é già chi trema…

tananai

Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, si é scusato con il poliziotto a cui giorni orsono ha dato un cazzotto sul naso. Lo ha fatto in un post con tre cuoricini e la scritta striminzita: “Scusa…@poliziadistato_officialpage. Da lasciare senza parole.

Prosegue a gonfie vele la relazione tra la minorenne Chanel Totti e Cristian Babalus, famoso su TikTok. Anche lui è di Roma, ha un negozio, ama il lusso e le auto sportive ( ne ha regalata una alla fidanzata),è già padre della piccola Kylie, nata qualche mese fa dalla relazione finita con la collega tiktoker Martina De Vivo che lo ha accusato di averla cornificata proprio con Chanel Totti. Babalus (da alcuni soprannominato Babadook come il cult horror) ha negato, ma pochi gli hanno creduto…

monica setta

Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip fa anche la pittrice e dice di vendere le sue opere a 2000 euro. Gli “webeti” sui social hanno criticato i prezzi dei quadri della ragazza che ama gli unicorni: “2.000 Euro? Ma che è Picasso?”. “Ma 2.000 cosa? Forse ha aggiunto due zeri”.

melita toniolo 3 helena prestes 1 melita toniolo 1 helena prestes gaia gozzi ex suor cristina scuccia antonia san juan chanel totti cristian babalus melita toniolo