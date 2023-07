3 lug 2023 19:55

CHE ANDRÀ A FARE BIANCA BERLINGUER A MEDIASET? PER “DAVIDE MAGGIO” BIANCHINA DIVENTERÀ IL VOLTO DI RETE4 CON DUE NUOVI PROGRAMMI GIORNALIERI: OLTRE A UNA TRASMISSIONE IN PRIMA SERATA IL MARTEDÌ (PER ROMPERE SUBITO LE PALLE ALLA GIANDOTTI CHE HA PRESO IL SUO POSTO SU RAI3) CI SARÀ UNA STAFFETTA CON NICOLA PORRO NELLA FASCIA DELL’ACCESS PRIME TIME CHE FU DELLA PALOMBELLI – MA L’ARRIVO DELLA BERLINGUER FARÀ SLITTARE ANCHE… - LA DAGO-ANTICIPAZIONE