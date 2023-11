CHE BARBRA, CHE NOIA! - BARBRA STREISAND PUBBLICA LA SUA AUTOBIOGRAFIA PER SBOMBALLARCI GLI ZEBEDEI CON LE SOLITE MENATE FEMMINISTE E SULLA "BODY POSITIVITY" - IN "IL MIO NOME È BARBRA", L'81ENNE ATTRICE E CANTANTE RACCONTA LE DISCRIMINAZIONI CONTRO LE DONNE A HOLLYWOOD, GLI INSULTI PER IL SUO ASPETTO FISICO E I SUOI AMMIRATORI (SAPEVATE CHE RE CARLO AVEVA IL SUO POSTER IN CAMERETTA?) - PERSINO L'EDITORE HA CAPITO CHE IL LIBRO FOSSE UN PO' PESANTE E LE HA CHIESTO DI INSERIRE QUALCHE STORIA PICCANTELLA, MA...

il mio nome e barbra

Estratto da www.repubblica.it

A 81 anni, Barbra Streisand regala ai suoi fan un'autobiografia ricca di dettagli che si estende su quasi mille pagine. Il mio nome è Barbra, pubblicato da Viking, offre ai lettori la possibilità di esplorare sei decenni di carriera dell’attrice, cantante e regista di Brooklyn […]

"Voglio che la verità sia conosciuta, e questo libro rappresenta la mia eredità" ha dichiarato Barbra in un'intervista con la Cbs […] Tra i temi centrali, le discriminazioni contro le donne a Hollywood che la Streisand, nota per i suoi ruoli in film come Yentl e Come eravamo, descrive ampiamente: "Un uomo è forte, una donna è arrivista”, scrive, “lui mostra leadership, lei spadroneggia. Se lui recita, produce e dirige è definito un talento dalle molte facce, lei è semplicemente vanitosa ed egoista".

barbra streisand 9

Un altro punto focale del libro sono le relazioni con gli uomini, sebbene Barbra avrebbe preferito evitarle. Tuttavia, l'editore non era d'accordo, quindi il libro racconta le storie di uomini che si sentivano minacciati, come Sydney Chaplin, […] e il regista Frank Pierson, […] Barbra spiega anche come gli insulti sul suo aspetto fisico all'inizio della carriera le “hanno fatto male”.

Nel libro si parla delle relazioni con uomini che si sentivano attratti da lei, come Omar Sharif, il futuro re Carlo, che aveva un suo poster nella stanza da studente a Cambridge, e anche il premier canadese Pierre Trudeau. Dopo il matrimonio con Elliott Gould, da cui nacque il figlio Jason, Barbra Streisand ebbe storie d'amore con attori come Don Johnson e Ryan O'Neal, e con la star del tennis Andre Agassi, di 28 anni più giovane di lei. Con il suo attuale marito, Josh Brolin, il primo appuntamento rischiò di fallire a causa del sarcasmo di Barbra Streisand, ma alla fine Josh restò affascinato. […]

barbra streisand 2 barbra streisand 1 barbra streisand 3 barbra streisand andre agassi james caan barbra streisand funny lady Barbra Streisand in A star is born valentino e barbra streisand a new york nel 1970 barbra streisand by ron galella barbra streisand e jon peters by ron galella carlo e barbra streisand robert redford e barbra streisand4 barbra streisand 1 barbra streisand kris kristofferson e nata una stella3 barbra streisand 2 marlon brando barbra streisand 1 barbra streisand 4 barbra streisand 5 barbra streisand 6 barbra streisand 7 barbra streisand 8 barbra streisand omar sharif barbra streisand josh brolin sydney chaplin barbra streisand