CHE BEL CLIMA A VIALE MAZZINI – COSE MAI VISTE: LA RAI SMENTISCE UN SUO DIRIGENTE! DA AMBIENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO FANNO TRAPELARE UN COMMENTO ALL’INTERVISTA RILASCIATA DA ANGELO MELLONE, DIRETTORE DELL’INTRATTENIMENTO DAY TIME, A “REPUBBLICA”: “I RIFERIMENTI A FIORELLO E MARA VENIER SONO PAROLE IN LIBERTÀ, CHE NON CORRISPONDONO AL PENSIERO DEL VERTICE AZIENDALE…” – COME CANDELA-DIXIT, “SARANNO MAZZATE”

ANGELO MELLONE

RAI: FONTI AZIENDA, SU VENIER E FIORELLO DA MELLONE PAROLE IN LIBERTÀ

(LaPresse) - In riferimento al contenuto dell’intervista apparsa su 'Repubblica' al direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela che alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del vertice aziendale.

mara venier

Sono infatti indiscutibili - e costituiscono una risorsa fondamentale per il servizio pubblico - il talento, la passione il grandissimo successo di ascolti e la scommessa di un mattin show su Rai2 di una star assoluta come Fiorello. E lo stesso vale per il grande contributo che ha dato e darà alla Rai anche nella prossima stagione la signora della Domenica della televisione come Mara Venier.

fiorello

