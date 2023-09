CHE BOLLORI SOTTO IL SOLE D’AGOSTO! – “CHI” METTE IN FILA TUTTE LE COPPIE CHE HANNO “SVACCANZATO” AMOREGGIANDO A PARTIRE DAL MATRIMONIO DI ANNALISA CHE SI È SPOSATA IN GRAN SEGRETO A ASSISI – ELISABETTA CANALIS E IL NUOVO COMPAGNO, IL SUO TRAINER GEORGIAN CIMPEANU – LA GUERRA DELLE CORNA È IN PAUSA: TOTTI E NOEMI FANNO IL BAGNO A SABAUDIA MENTRE ILARY E BASTIAN SONO IN CORSICA, COME CHARLES LECLERC E ALEXANDRA SAINT MLEUX - MARIO BALOTELLI GIRA IN GONDOLA A VENEZIA CON UNA NUOVA RAGAZZA BIONDINA CHE SI CHIAMA…

Estratto dell’articolo di Maria Giulia Comolli per “Chi”

charles leclerc alexandra saint mleux foto di chi

Cosa resterà di quest’estate 2023? Soprattutto l’amore. Anzi gli amori. Amori nuovi, come quello di Belen per Elio Lorenzoni, e amori che segnano importanti pagine voltate definitivamente, come nel caso dei nuovi partner dei “duellanti” Totti e Blasi. Amori che diventano nuove vite, amori arrivati all’altare, come il doppio matrimonio di Annalisa. […]

E che cos’ha in comune la valanga di amori che vi facciamo vedere in queste pagine? Li ha tutti svelati e documentati “Chi”! Si sa, niente sfugge ai nostri obiettivi e in questi tre mesi abbiamo fotografato tutti i protagonisti di quest’estate che più “bollente” e stellare non sarebbe potuta essere.

belen rodriguez elio lorenzoni 1 foto di chi

Partiamo dai sentimenti più nuovi, dai legami esplosi o sanciti o anche solo fortemente mormorati. La regina di cuori è sempre lei, Belen Rodriguez, che riesce regolarmente a riempire le nostre pagine con qualche novità: infatti ha conquistato la copertina di “Chi”, a luglio, con i suoi baci all’imprenditore Elio Lorenzoni. Così ha sancito la fine - per l’ennesima volta - dell’amore con Stefano De Martino.

È stato un luglio bollente anche per altre due coppie che, fotografate insieme a luglio in Costa Smeralda, sono un poker da urlo: parliamo di Elisabetta Canalis e il nuovo compagno, il suo trainer Georgian Cimpeanu, più Melissa Satta e Matteo Berrettini (loro no, non sono più una novità ma fanno sempre alzare il livello estetico di qualsiasi paparazzata).

annalisa francesco muglia 1 foto di chi

Anche il “C’eravamo tanto amati, poi ci siamo odiati” della ex coppia Totti-Blasi ha tenuto banco quest’estate. Ma lo ha fatto con il fiorire dei loro Capitoli numero 2. Totti e Noemi non sono più uno scoop, Ilary e Bastian sono una notizia più fresca: quello che li ha tenuti giornalisticamente caldi nel rovente agosto 2023 è altro. […]

Se qualcuno sperava invece di rivedere in coppia i due ex Elodie e Marracash, ha avuto la notizia che no, non tornano indietro. Perché sono andati molto avanti: lei con Andrea Iannone, con il quale ha fatto le vacanze a Porto Cervo, il cantante con Asia Pesenti, che baciava a Pantelleria.

michelle hunziker aurora ramazzotti foto di chi

Poi ci sono le novità dei campioni, della Formula 1 e del calcio: Charles Leclerc era in Corsica con Alexandra Saint Mleux; mentre Mario Balotelli a Venezia con una bionda, Cecilia, ha detto addio alla “storica” (da due anni) fidanzata Francesca Monti.

[…] Qualcuno riesce a fare notizia pure quando le news non ci sono. Per esempio Michelle Hunziker, che in Costa Smeralda con la sua grande tribù fatta di figlie, nipotino e parenti acquisiti, persino senza niente di nuovo da comunicare (già, per il momento non ci sono altri bebè in arrivo), esprime solarità pura. […]

marracash asia pesenti 1 foto di chi

È stata inoltre un’estate di nozze clamorose... anche quando sono andate in scena senza clamore. Annalisa si è regalata il matrimonio più a sorpresa della stagione, con il “Sì” in gran segreto ad Assisi seguito dal rito civile e festona in Liguria. Alessandra Mastronardi ha avuto le nozze più desiderate, arrivate 17 […]

Ma gli ultimi tre mesi sono stati caldissimi anche per la presenza di miliardari in vacanza nel Bel Paese. Elon Musk, in Italia per partecipare alle nozze del multimilionario Chamath Palihapitiya con Nathalie Dompé, ha alloggiato al mitico hotel Splendido di Portofino.

marracash asia pesenti foto di chi

Nella stessa cornice pochi giorni fa Bernard Arnault giocava a tennis con Roger Federer (dopo aver calcato altri campi a Taormina), e dove si è vista anche la regina della tv americana Oprah Winfrey. E per la serie “magnati a confronto”, Jeff Bezos, in crociera lungo la Costiera amalfitana con la fidanzata Lauren, ha avuto come ospite sul suo yacht Bill Gates. Un’estate stellare, sì.

