1. LA MOSSA DI MENTANA

Estratto dell'articolo di Grazia Longo per “La Stampa”

Una trasmissione su La7, per ricostruire la vicenda che ha portato alla chiusura anticipata di Non è l'arena. Andrà in onda, a cura di Enrico Mentana, la sera di domenica prossima, proprio nello spazio dedicato al programma soppresso. Lo ha annunciato ieri sui suoi profili social proprio il direttore del TgLa7: «Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza».

E all'origine della decisione dello stop a Giletti pare esserci proprio la vicenda della foto proposta al giornalista dal fiancheggiatore dei fratelli Graviano, Salvatore Baiardo, che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme all'ex generale dei carabinieri Delfino e al boss mafioso Giuseppe Graviano.

Il condizionale è d'obbligo perché di quello scatto non è mai stata trovata traccia dagli inquirenti della procura di Firenze che indagano sull'episodio. Massimo Giletti ha raccontato al procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Luca Tescaroli, «di aver visto quella foto da lontano, di non averla potuta tenere in mano e di aver riconosciuto solo Berlusconi e Delfino, perché non avevo un'immagine in mente di Graviano».

E ora Mentana precisa che «Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l'arena un segno diverso».

Che la storia della foto […] avesse influito sulla decisione di Cairo era stato ipotizzato anche dallo stesso Giletti. Ai suoi collaboratori, come riferito da La Stampa, aveva infatti precisato: «Chiediamoci perché ci hanno chiuso. Stavamo preparando tre puntate importanti, delicatissime. Deflagranti. E siamo stati fermati». Ma Cairo ha smentito ogni censura […].

Enrico Mentana, d'intesa con il direttore di rete, Andrea Salerno, ha così deciso di fare luce sull'intera vicenda. Interpellato al telefono, racconta che preferisce non dire nulla in più sulla puntata rispetto a quanto ha scritto nel suo post. Ma è certo che preparerà la trasmissione leggendo accuratamente le carte dell'inchiesta della procura di Firenze.

Domenica prossima è anche possibile la presenza di Giletti, ma al momento non si trova conferma.

«Massimo è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera – conclude Mentana –. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi...». I puntini di sospensione sembrerebbero alludere proprio alla partecipazione dell'ex conduttore di Non è l'arena. Ma, appunto, non è ancora certo. […]

2. MENTANA SI METTE IN MEZZO UNO SPECIALE SUL CASO GILETTI

Estratto dell’articolo di Daniele Priori per “Libero quotidiano”

[…] Mentana non si è rivolto ai suoi telespettatori guardando in camera, ma ai suoi followers, attraverso i propri seguitissimi canali social. In tal modo dando l’impressione del capitano, rimasto finora prudentemente silente, che riprende vistosamente il timone in mano. Domenica, quindi, nei fatti andrà in scena il processo.

Niente pm e giudici, per carità. Forse qualcosa di più simile a un’ambasciata o a un moviolone grazie al quale il direttore maratoneta, vestendo panni forse un po’ più simili a quelli dell’indimenticato Aldo Biscardi, farà comunque lo scatto in avanti che serviva per provare a stemperare i toni del clamoroso giallo che nella settimana appena trascorsa ha messo in subbuglio contemporaneamente il mondo del giornalismo, della tv e della politica, senza tralasciare i giornalisti professionisti dell’antimafia che con Giletti, va detto, hanno avuto sempre il dente abbastanza avvelenato.

Particolare, quest’ultimo, sottolineato domenica con un circostanziato articolo di Francesca Fagnani (che di Mentana è la compagna) su La Stampa e ritwittato dalla vicedirettrice del TgLa7, Gaia Tortora. Con Fagnani che, papale papale, ha scritto come, in questo caso, «la libertà di stampa finisce dove inizia quella di chi ci sta antipatico» perché Giletti «non è di sinistra, anzi mostra confidenza con i leader della destra, ammicca da piacione alla telecamera e piace più alla pancia del suo pubblico che ai critici e ai colleghi». Mentre Gaia Tortora aveva parlato di «coraggio che manca a molti e libertà d’informazione a senso alternato».

Prese di posizione nette e troppo vicine al direttore del TgLa7 perché lui stesso non intervenisse in prima persona a ingaggiare da un lato, muso a muso, il proprio confronto con la ricostruzione della verità ma dall’altro facendo oggettivamente (e in pieno accordo e collaborazione col direttore di rete) da garante rispetto al proprio editore.

Oltre a piazzare, da par suo, quello che sarà anche televisivamente un vero “colpo perfetto”. Nulla a che vedere col film americano dal titolo ammiccante o in questo caso fin troppo autoironico scelto da La7 come improbabile surrogato di Giletti, fermatosi a un umiliante 2,3% di share, ovvero meno della metà dell’ audience abituale di “Non è l’Arena” che viaggiava abitualmente tra il 5 e il 6% con un picco oltre l’8% proprio nella puntata successiva all’arresto di Messina Denaro, presente in studio il discussissimo Salvatore Baiardo. […]

