CHE CI FACEVANO BARBARA D’URSO E BRIATORE INSIEME IN UN HOTEL DI LUSSO A MILANO? I DUE SONO STATI BECCATI DALLA RIVISTA “DIVA E DONNA”: IL "BULLONAIRE" E "BARBARELLA" SONO ARRIVATI SEPARATI MA NON SONO RIUSCITI A EVITARE I FOTOGRAFI - QUALCUNO GIÀ PARLA DELLA “COPPIA DEL 2023”. AL MOMENTO RESTA SOLO UN’IPOTESI VISTO CHE…

Da corriere.it

d'urso briatore diva e donna

Barbara D'Urso e Flavio Briatore insieme in un hotel di lusso a Milano: è la notizia di gossip che campeggia sulla prima pagina del nuovo numero di «Diva e Donna» e che in poche ore ha infiammato il web. La conduttrice partenopea di «Pomeriggio 5» e l'imprenditore sono stati paparazzati mentre sono entrati -separatamente per non attirare l'attenzione - in un hotel meneghino.

«Sorpresi mentre cercano di nascondersi» si legge sulla rivista. E qualcuno già parla della «coppia del 2023», ma al momento resta solo un’ipotesi visto che non si conoscono ulteriori dettagli sul loro rapporto e nessuno dei due ha commentato a ora le foto.

Barbara D’Urso è da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata tanto che la presentatrice ha sempre cercato di nascondere le indiscrezioni riguardo i suoi amori. Briatore e D’Urso non si sono conosciuti di recente ma pare abbiano un legame di conoscenza da tempo.

d'urso briatore d'urso briatore d'urso briatore diva e donna