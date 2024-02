13 feb 2024 10:24

CHE CI FANNO FABRIZIO CORONA E MASSIMO GILETTI A LARINO, IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO? PARTECIPANO ALLA PARATA DI CARNEVALE – PUR DI FARSI VEDERE, "FURBIZIO" HA PARTECIPATO ALLA FESTA NEL PAESINO DI 6MILA ABITANTI, CHE HA DATO I NATALI AD ALDO BISCARDI, COME OSPITE SPECIALE (È STATO PAGATO CON I SOLDI PUBBLICI?) - GILETTI, IN VERSIONE ANIMATORE DA VILLAGGIO TURISTICO, SI È DILETTATO COME VOCALIST FACENDO LA TELECRONACA DELLA SFILATA...