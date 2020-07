CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? FA LE PULCI AI GIORNALI! CRONACA DALL’ARENA SU UN TRIANGOLO LUI, LEI E L’ALTRO IN VERSIONE OMOSEX: “SI ERA SEPARATO MA NON AVEVA CONSIDERATO CHE L’ALTRO UOMO DI LUI SI ERA INNAMORATO E QUANDO LO HA LASCIATO PERCHÈ, DOPO ESSERSI SEPARATO DALLA MOGLIE, SI ERA TROVATO UN’ALTRA FIDANZATA LA SITUAZIONE È DEGENERATA”. SI ATTENDONO CHIARIMENTI - IL CORRIERE DELLA SERA INFORMA CHE IL PROSSIMO GIRO DI LOMBARDIA ARRIVERÀ SUL LUNGOMARE DI COMO. QUEL RAMO DEL MARE DI COMO

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima.

La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti”

e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

domenico de masi

Sul Fatto Quotidiano il sociologo Domenico De Masi magnifica l’importanza dello smart working, che durante la quarantena «ha salvato l’economia e la scuola contribuendo a salvare la salute». Tant’è che alla fine dell’articolo lo definisce «occasione insperata e determinante» e anche «un’occasione così rara». Per deduzione, si deve concludere che la pandemia da Covid-19 è stato un «caso favorevole od opportuno», questa la definizione di «occasione» secondo lo Zingarelli 2021. Con l’occasione, ci sia concessa una toccatina scaramantica ai guardiani del faro.

***

conte

Luca Telese sulla Verità: «E se – apparentemente – il litigio di ieri avviene su una sentenza del passato, non c’è alcun dubbio che l’innesco di questa polemica sia un ordigno predisposto per deflagrare nel presente». Siamo dunque in presenza di una bomba predisposta per far esplodere una bomba. «E bomba su bomba noi siamo arrivati a Roma, insieme a voi», come cantava Antonello Venditti.

***

A proposito della seduta del Consiglio dei ministri sul tema autostrade, La Verità di giovedì 16 luglio rileva nel titolo: «Tesissimo il vertice della scorsa notte». Non risulta. Infatti il governo si è riunito dalle 22.54 di martedì 14 e ha concluso i suoi lavori alle 5.16 di mercoledì 15. Il giorno prima.

***

giro lombardia como

Il Corriere della Sera informa che il prossimo Giro di Lombardia, in programma per il 15 agosto, «affronterà le classiche salite di Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia nel finale prima del classico arrivo sul lungomare di Como». Quel ramo del mare di Como.

derio olivero

***

L’Osservatore Romano presenta il libro di Derio Olivero, vescovo di Pinerolo guarito dal Covid-19, utilizzando lo stesso titolo del volume: «Non è una parentesi». Siamo d’accordo, eccellenza: infatti è un virus. In ogni caso, meglio chiuderla.

***

omosessualita' 8

Cronaca dall’Arena su un triangolo lui, lei e l’altro in versione omosex: «Si era separato e tra lui e l’altro la relazione, seppur sempre “blindata” era proseguita senza particolari scossoni. Ma non aveva considerato che l’altro uomo di lui si era innamorato e quando lo ha lasciato perchè, dopo essersi separato dalla moglie, si era trovato un’altra fidanzata la situazione è degenerata». Si attendono chiarimenti.