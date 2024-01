CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – TITOLO A TUTTA PAGINA DALLA “STAMPA”: “DEPUTATO DI FDI SPARA E FERISCE ‘IL GENERO DELLA SCORTA’ DI DELMASTRO”. LA FAMOSA FAMIGLIA ALLARGATA – “IL SOLE 24 ORE”: “IL PAPA: CHI FERISCE UNA DONNA PROFANA DIO”. SE INVECE FERISCE UN UOMO, UN VECCHIO O UN BAMBINO, TUTTO SARÀ PERDONATO - DAL SITO DEL "CORRIERE DELLA SERA": "PORTOGRUARO, AUTO FINISCE IN UN CANALE NELLA NOTTE: MORTI TRE 'GIOVANI VENTENNI'". I VECCHI VENTENNI GUIDANO CON MAGGIORE PRUDENZA?

La Stampa, il genero della scorta

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/pulci.htm)

Titolo a tutta pagina dalla Stampa: «Deputato di FdI spara e ferisce il genero della scorta di Delmastro e poi rifiuta di sottoporsi al test». La famosa famiglia allargata.

•••

Dal sito della Repubblica: «Petardo gli esplode tra le gambe, medici costretti ad amputare i genitali per salvare un 22enne». Nel testo, Francesco Oliva scrive: «Aspetto ancora più grave, il giovane ha riportato un trauma cranico, uno facciale e, per via delle conseguenze causate dallo scoppio di un petardo, i medici sono stati costretti a tagliare i genitali». En passant.

•••

LA REGINA DI DANIMARCA MARGRETHE CON IL FIGLIO FREDERIK

Sul sito del Corriere della Sera, Enrica Roddolo parla della «nuova coppia reale di Danimarca, Frederik (che regnerà come Frederik X) e la moglie Mary», avendo la regina Margrethe, nella notte di Capodanno, annunciato l’abdicazione a favore del figlio.

Roddolo sottolinea che «due giorni fa il tabloid britannico “Daily Mail” ha interpretato la decisione dell’abdicazione come una mossa per salvare il Royal wedding». Peccato che wedding in inglese sia solo la cerimonia nuziale, non il matrimonio (che si chiama marriage). Visto che nemmeno si tratta di reali inglesi, bensì danesi, perché non chiamarlo matrimonio reale nel nostro povero e bistrattato italiano?

•••

Huffpost, frase senza senso

Titolo dal sito della Repubblica: «A Tirana per il Capodanno viene ferita da un proiettile vagante, appello per Agata Carbonara: “Serve un volo speciale per l’intervento salvavita in Italia”». Sommario: «Il quadro clinico è stabile ma la 52enne di Bari resta bloccata in ospedale: i medici albanesi hanno rifiutato di operare demandando l’intervento agli specialisti pugliesi o italiani». Qui si rifà l’Italia o si muore.

•••

vincenzo de luca 2

Fotonotizia dalla Verità: «Disavventura al brindisi di fine anno della Regione Campania. Un addetto al cerimoniale ha spostato la sedia al governatore, Vincenzo De Luca, che si era alzato momentaneamente, senza che lui se ne accorgesse». Tutto chiaro.

•••

Sul sito di Libero, Roberto Tortora indaga sui follower che in occasione del black friday hanno acquistato i prodotti della discussa influencer Chiara Ferragni: «Francesca Galici, giornalista de Il Giornale, ha contattato l’autrice del video per saperne di più, questo il racconto di Irene: “Il 16 dicembre è arrivato un pacco con 3 prodotti, ma solo uno era stato ordinato”.

CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL

Il resto è sparito e l’assistenza clienti è stata di scarsa qualità: contattabile solo online, nessun telefono, e la richiesta è stata respinta, adducendo anche delle scuse. Prima è stato dichiarato, infatti, che i prodotti erano in partenza, poi che quelli mancanti sarebbero stati inviati solo dopo l’effettuazione del reso di quelli sbagliati.

Poi si è scoperto che i prodotti scelti non erano presenti in magazzino che sarebbe dovuta avvenire una sostituzione. A quel punto le ragazze hanno mollato il colpo e sono state ricontattate solo il 27 dicembre: dovranno restituire gli articoli sbagliati e poi avranno il rimborso». Strappategli la penna di mano.

•••

Dalla rubrica che Lina Sotis e Michela Proietti tengono sul Corriere della Sera: «Idea, quantomai riuscita, di Dalia Palladino. Riunisce venti amiche nella veranda del Giaimaica. Nasce una confusione molto femminile. C’era Roberta Alemagna, Giuliana Caprotti, Marva Griffin, Olivia e Michela Valli, Lorella Comi».

La Repubblica, pugliesi o italiani

La rubrica s’intitola Attente a noi due. Siamo assolutamente d’accordo. (Ma state attente anche voi: c’erano, non c’era. E il Giaimaica pensiamo che sia il bar Jamaica inaugurato nel 1911 in zona Brera, frequentato anche da Benito Mussolini. Se non è quello, fateci sapere dov’è il Giaimaica).

•••

Sommario di un articolo su Billie Eilish a firma di Silvia Renda su Huffpost: «La cantante ha fatto involontariamente dice di amare le ragazze sulla rivista Variety, senza dare peso al gesto: “Pensavo fosse ovvio”. Una percepita ambiguità le era costata la perdita di migliaia di follower, che ora se ne vanno apparentemente per il motivo opposto». Prego?

•••

Titolo dal Sole 24 Ore: «Il Papa: chi ferisce una donna profana Dio». Se invece ferisce un uomo, un vecchio o un bambino, tutto sarà perdonato.

•••

vincenzo de luca 1

Federica Bandirali sul sito del Corriere della Sera: «Quello che per tutti è “il video delle scuse” di Chiara Ferragni (sulla questione dei pandori benefici) è finito nell’occhio del ciclone anche per il look dell’imprenditrice digitale.

Uno stile definito “dismesso” e “sottotono”». Ne deduciamo che: 1) i pandori, benché abbiano come primi ingredienti zucchero e burro, non fanno alzare glicemia e colesterolo, anzi sono proprio benefici; 2) Chiara Ferragni ha finalmente dismesso il proprio stile insopportabile, anche se ancora non è ben chiaro quale abbia adottato.

•••

bergoglio papa francesco

In un editoriale sul Mattino, Angelo Scelzo, già vicedirettore dell’Osservatore Romano e poi della Sala stampa della Santa Sede, dispiega grande zelo nell’esaltare «la benedizione con la mano incerottata», impartita da papa Francesco. Ma l’esaltazione del pontefice indisposto è accompagnata da una prosa trascurata e barcollante, là dove il giornalista scrive che l’estensore dei discorsi papali, monsignor Paolo Braida, «leggeva le sua parole», smentendo fra l’altro il Papa, il quale nell’occasione ha testualmente e inusualmente rivelato che l’autore delle riflessioni svolte all’Angelus è il suo collaboratore: infatti «le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene».

Poco più avanti, Scelzo menziona «le nuova indisposizione» e le «polemiche che, sul fronte dei rapporti con l’ebraismo, si ritenevano definitivamente superati» (lapsus freudiano: superati i rapporti?). A proposito poi del viaggio papale a Dubai per il vertice sul clima, Scelzo racconta come «queste modalità di intervento di Francesco siano considerate fuori ordinanze, se non proprio eccentriche rispetto a un pontificato “ordinario”». Presumiamo che il collega intendesse scrivere semplicemente «fuori dall’ordinario».

•••

Titolo dal sito del Corriere della Sera: «Portogruaro, auto finisce in un canale nella notte: morti tre giovani ventenni». I vecchi ventenni guidano con maggiore prudenza?