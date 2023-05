CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - TWEET DI “FANPAGE”: “SILVIO BERLUSCONI SARÀ DIMESSO OGGI DOPO ‘45 ANNI’ DI RICOVERO AL SAN RAFFAELE”. TORNA A CASA, IMMORTALE – “’AVVENIRE’ MINACCIA IN PRIMA PAGINA: ‘LA MESSA NON È FINITA’. ECCO PERCHÉ NESSUNO VA PIÙ IN CHIESA” – TITOLO DA “VIVIMILANO”, SUPPLEMENTO DEL “CORRIERE DELLA SERA”: “DOMENICA? MESSA IN PIEGA”. TERZO: “RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE”

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

LAURA CHIMENTI SI EMOZIONA MENTRE LEGGE LA LETTERA ALLE FIGLIE

In apertura del Tg1 delle ore 20, quasi interamente dedicato all’alluvione che ha provocato lutti e rovine in Emilia Romagna, dopo 1 minuto e 42 secondi di immagini catastrofiche, sormontate dal titolo «Come un terremoto», la conduttrice Laura Chimenti esordisce con il suo consueto insopportabile saluto, dotato di eco (ed ego) incorporato: «E buona sera, buona sera a tutti voi dal Tg1». Ottima sera, davvero ottima.

quotidiano nazionale, alluvione perche??

Titolone di prima pagina del Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) per annunciare che sono esondati tutti i fiumi dell’Emilia Romagna: «Perché?». Geniale. Perché il governo è ladro, quindi piove, ovvio.

Su Avvenire, Luca Miele informa che «Kiev rivendica di aver abbattuto sei missili Kinzhal ipersonici russi in una sola notte» e dettaglia: «I Kinzhal possono trasportare testate convenzionali o nucleari fino a 2mila chilometri di distanza e viaggiano a una velocità fino a 10 volte quella della luce». Deve trattarsi di scienza dell’Avvenire.

La velocità della luce nel vuoto (poco meno di 300 milioni di metri al secondo) è quella massima raggiungibile. Non esiste nulla al mondo che possa eguagliarla, figurarsi superarla di 10 volte. Mai sentito parlare di un certo Albert Einstein e della teoria della relatività?

dago esclusiva silvio berlusconi esce dal san raffaele 2

Tweet di Fanpage: «Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dopo 45 anni di ricovero al San Raffaele». Torna a casa, Immortale.

Tweet del Corriere della Sera: «Michela Murgia: “È caduto il primo ciuffo, mi raso a zero”». Occhiello: «L’ultimo post della scrittrice». Che fretta.

Titolo dalla prima pagina di Libero: «La sfida di Giorgia tra i 7 grandi. Il premier rinsalda la cooperazione militare con Tokyo». Dopo 83 anni torna l’Asse Roma-Berlino-Tokyo?

Dall’Ansa: «Secondo l’agenzia turca indipendente Anka vicina all’opposizione...». Più indipendente di così.

SILVIO GARATTINI

Nel recensire Killers of the flower moon, il film di Martin Scorsese presentato fuori gara al Festival di Cannes 2023, il grande critico Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera descrive «William K. Hale, l’unico coltivatore di bestiame in una zona dove tutti cercano petrolio». Povere mucche arate e trebbiate.

Secondo il sito della Repubblica, l’attore, musicista, autore e regista Lorenzo Terenzi, che sposerà la scrittrice Michela Murgia, «con Gabriele Lavia ha recitato ne I giganti della montagna, Il sogno di un uomo ridicolo, L’uomo con un fiore in bocca». L’atto unico di Luigi Pirandello s’intitola L’uomo dal fiore in bocca.

killers of the flower moon di martin scorsese 6

Intervistato da Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera, il farmacologo Silvio Garattini dichiara: «Ogni anno muoiono 180.000 italiani. La prevenzione eviterebbe il 50 per cento delle malattie croniche e dei tumori». In realtà, 180.000 sono, all’incirca, le vittime del cancro. Nel 2020, secondo l’Istat, il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146.

la repubblica, lo stewart

«A differenza della madre Elisabetta, settant’anni fa, Carlo si è fatto ungere con un olio santo e vegan, senza alcun ingrediente animale. Un olio realizzato con olive raccolte sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme, laddove c’è anche il Getsemani, l’orto in cui Gesù pregò e pianse sangue e poi venne baciato da Giuda», scrive Fabrizio d’Esposito sul Fatto Quotidiano. L’olio di oliva è un grasso alimentare vegetale, quindi è vegan per sua stessa natura: non può contenere ingredienti di origine animale.

Commercialmente, viene classificato come olio vegan quello ottenuto da olive provenienti da agricoltura biologica certificata, per la cui coltivazione non siano stati utilizzati fertilizzanti chimici, pesticidi, diserbanti e derivati del petrolio e i concimi e gli anticrittogamici naturali eventualmente impiegati siano esclusivamente di provenienza vegetale. Il che nulla ha a che vedere però con i presunti «ingredienti di origine animale» di cui parla d’Esposito.

dago esclusiva silvio berlusconi esce dal san raffaele 4

Avvenire minaccia in prima pagina: «La Messa non è finita». Ecco perché nessuno va più in chiesa.

Titolo dalla rubrica Lifestyle di Vivimilano, supplemento del Corriere della Sera: «Domenica? Messa in piega». Terzo: «Ricordati di santificare le feste».

A Castellammare di Stabia un operaio regala una tuta blu a Elly Schlein, neosegretaria del Pd. La Repubblica saluta l’evento su Twitter, dando la parola al donatore: «“Il blù è il colore che ti dona di più”». Dopo l’armocromista, urge un linguista esperto in accenti.

la repubblica, blu con l'accento

Valerio Cappelli ricorda Vittorio Gassman sul Corriere della Sera: «Si era ammorbidito. Jacopo, che lo ebbe a 58 anni, ricorda la dolcezza estrema del padre». Ma così sembra che il figlio abbia procreato il genitore. Bastava omettere il pronome lo.

Tweet della Repubblica: «“Qui l’uomo nero fa paura. Un ministro una volta mi vide e scappò via”: parla lo stewart insultato agli Internazionali di tennis». Lo stewart? Rod Stewart, il cantautore? Dave Stewart, il tastierista che stava con Annie Lennox degli Eurythmics? Jackie Stewart, il pilota tre volte campione del mondo di Formula 1? O forse era lo steward, ma alla Repubblica non lo sanno.

ansa, primo test, anzi secondo

Titolo dall’Ansa: «Centrodestra esulta, superato il primo test dopo le politiche». Le elezioni politiche si sono svolte domenica 25 settembre 2022. Il primo test dopo quella tornata sono state le elezioni regionali in Lazio e Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023, con un totale di 12,8 milioni di elettori, mentre tutti i Comuni al voto il 14 e 15 maggio ne contavano la metà, 6,3 milioni. Quindi si è trattato del secondo (e minore) test dopo le politiche.

Sommario del titolo di apertura dalla prima pagina della Repubblica: «Intervista al segretario Cgil Landini: “L’incentivo fiscale per combattere la denatalità, è una presa in giro dei lavoratori”». Complimenti per la virgola tra soggetto e verbo.