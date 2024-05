Estratto dell’articolo di www.ilfattoquotidiano.it

Si chiama Il Vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez ed è il libro di Selvaggia Lucarelli in uscita il 14 maggio per Paper First. […] Su FQMagazine uno dei passaggi iniziali del libro che riguarda il primo appuntamento tra Fedez e Chiara Ferragni. Si tratta di gossip, dirà qualcuno. Ma è una dinamica che racconta diverse cose, alla luce di quando accaduto oggi dopo il pandoro gate e la separazione tra i due.

Galeotta fu una barra che il rapper cantava in un brano: “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. “(…) Chiara è lusingata dalla citazione e decide di vivere appunto il momento privatamente: posta sui social un video in cui canta Vorrei ma non posto con le sorelle, Fedez vive il momento con altrettanto pudore e su Snapchat le domanda: ‘Chiara limoniamo?‘”, racconta Lucarelli ne Il Vaso di Pandoro.

E prosegue: “Poi si scrivono, lui le chiede di vedersi, ma è estate e ‘le nostre agende non coincidevano’, ha raccontato Chiara anni dopo in una diretta Instagram. Per la cronaca, le agende prevedevano un viaggio tra Cuba, Tulum e le Hawaii per Ferragni e una vacanza con jet privato a Ibiza con una famosa youtuber per Fedez. Insomma, si trattava di trovare spazio tra un meeting sulla sostenibilità ambientale e un ritiro ayurvedico.

Per farla breve: i primi di settembre spostano i rispettivi impegni istituzionali, le loro agende finalmente coincidono e vanno a cena insieme vincendo le perplessità di lei che, come spiegherà in seguito, ‘era terrorizzata all’idea che i paparazzi potessero fotografarli‘. Del resto, il suo feroce attaccamento alla privacy è cosa nota. O meglio, è noto quanto poco ami che la sua privacy venga violata da qualcuno che non sia lei stessa in maniera ossessiva e pervicace, e per un motivo molto semplice: Chiara Ferragni, dai lontani esordi negli anni 2000 quando si chiamava Diavoletta87 su Netlog fino alla sue partecipazione a Sanremo 2023, ha filtrato ogni notizia…”.

Cosa accade dopo? I paparazzi riescono casualmente a intercettare la coppia nella loro prima uscita? Non proprio. “La paura di Chiara però si materializza qualche giorno dopo – scrive Lucarelli – quando sulla rivista di gossip ‘Chi’, il 13 settembre 2016, escono le foto di quella cena nel ristorante del lussuoso hotel Palazzo Parigi, a Milano. Non solo, lei e Fedez vengono fotografati di spalle anche quando salgono le scale dell’albergo per ritirarsi nella stanza della fashion blogger. Notte hot in suite?, Fedez, una notte con Chiara Ferragni, Beccati dai paparazzi, Chiara e Fedez sorpresi insieme a Milano, Scoop di ‘Chi’; scrivono i giornali.

Ciò che Chiara non sa (e che forse non ha mai saputo) è che quelle foto non sono frutto dell’ intuito di un paparazzo o di un appostamento fortunato. Fedez, quel giorno, ha allertato il suo ufficio stampa che ha allertato un giornalista di ‘Chi’ spifferandogli luogo e orario dell’incontro. Il giornalista ha a sua volta incaricato un fotografo, A.F., di andare a paparazzarli in hotel.

Il Fedez che in quel momento canta dalle radio ‘Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo / Vorrei ma non posto‘, non vede l’ora di condividere, prima di vivere. Di far sapere agli amanti del gossip che è uscito con la fashion blogger più famosa di tutte”. […]

