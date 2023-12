CHE FACCIA DA SCHIAFFI! – JADA PINKETT SMITH SOSTIENE CHE LA SBERLA ASSESTATA DA WILL SMITH A CHRIS ROCK AGLI OSCAR DEL 2022 HA SALVATO IL LORO MATRIMONIO: “DOPO ANNI TRASCORSI A CERCARE DI CAPIRE SE AVREI LASCIATO WILL, MI È SERVITO QUELLO SCHIAFFO PER COMPRENDERE CHE NON LO LASCERÒ MAI” – EPPURE A OTTOBRE L'ATTRICE HA RIVELATO CHE LEI E SMITH SONO SEPARATI ORMAI DA 7 ANNI, ANCHE SE IN PUBBLICO FINGONO DI STARE ANCORA INSIEME… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Davide Turrini per www.ilfattoquotidiano.it

will smith jada pinkett smith 3

Lo schiaffo dell’Oscargate spinge Jada Pinkett Smith di nuovo tra le braccia di Will. M’ama, non m’ama, m’ama, non m’ama. La relazione altalenante di una delle coppie afroamericane più celebri di Hollywood trova ogni giorno un nuovo capitolo tra le righe di parole, sussurri, grida e schiaffi dei due protagonisti. Questa volta tocca alle dichiarazioni rilasciate da Jada Pinkett al DailyMail. Questa la prima: “Dopo anni trascorsi a cercare di capire se avrei lasciato Will, mi è servito quello schiaffo per comprendere che non lo lascerò mai”.

E per “quello schiaffo” la donna si riferisce al ceffone che l’ex marito rifilò a Chris Rock durante la Notte degli Oscar 2022. “Chissà dove sarebbe adesso la nostra relazione se ciò non fosse accaduto”. Insomma, la rivelazione shock che la Pinkett aveva fatto lo scorso ottobre, quando aveva reso pubblico che la coppia era stata separata in casa per sette anni, sembra di nuovo scricchiolare.

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

“Adesso lo chiamo il “sacro schiaffo“, perché dopo sono arrivate così tante cose positive”, ha ricordato l’attrice. Due mesi quando è stata pubblicata l’autobiografia Worthy la Pinkett aveva descritto nei particolari le difficoltà all’interno del matrimonio con Smith, sottolineando anche il rapporto avuto con il cantante August Alsina. [...]

