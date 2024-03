IL NOME IN POLE POSITION PER IL PROSSIMO FESTIVAL È CARLO CONTI

CHE FARÀ AMADEUS? IL SUO DESTINO VA DECISO ENTRO IL 30 MARZO: ACCETTERÀ LA DOVIZIOSA OFFERTA DI DISCOVERY O RESTERÀ IN RAI A CONDURRE I GIOCHINI PRESERALI?

amadeus 8 prima serata sanremo 2024

Entro il 30 marzo si deciderà il destino di Amadeus: resterà in Rai o accetterà la doviziosa offerta di Discovery? Il conduttore, in svariate interviste, ha ribadito di non voler più condurre Sanremo, ma che farà allora se dovesse decidere di restare a Viale Mazzini?

Si limiterà a condurre i giochini preserali? La Rai, secondo quanto riporta oggi “La Stampa”, avrebbe provato a fare una controfferta, “offrendo al re di Sanremo la guida di una struttura creativa per far nascere l'intrattenimento nuovo, digitale e radiofonico, poi a disposizione dei canali generalisti. Offertona, se non economica, almeno di prestigio”.

L’alternativa proposta dagli americani di Discovery è succulenta, non solo perché annaffiata da una abbondante pioggia di denaro, ma anche perché prevede la conduzione di un game show pre-serale in stile “Eredità”, ancora da immaginare, e alcune prime serate. Ma non è tutto, il vero progetto che potrebbe ingolosire Ama è l’ipotesi di creare una mini-Sanremo.

carlo conti

Come? Tra un anno scade il contratto di Sky con X-Factor. Gli americani di Discovery vorrebbero rilevare i diritti sul format, ormai logoro nella versione attuale, e rilanciare con un progetto musicale in grande stile a guida Amadeus. Per il nasuto conduttore balla ancora, come Dago-dixit, l’offerta di Pier Silvio Berlusconi, che vorrebbe portarlo a Mediaset.

Ps. Il nome, più che in pole position, per sostituire Amadeus al Festival di Sanremo è Carlo Conti, che ha dalla sua il vantaggio di ricoprire sia il ruolo di conduttore che quello di direttore artistico.

