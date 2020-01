CHI ACCETTA IL PIANO VA SANO E VA LONTANO – TRUMP PRESENTA IL PIANO DI PACE STUDIATO DAL GENERO JARED KUSHNER PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE: VIA ALLA CREAZIONE DI UNO STATO PALESTINESE E GERUSALEMME CAPITALE “INDIVISA” DI ISRAELE - PER I PALESTINESI L’OCCASIONE SAREBBE GHIOTTA SOPRATTUTTO PER I 50 MILIARDI DI INVESTIMENTI PROMESSI, MA I TERRORISTI DI HAMAS HANNO GIÀ DETTO CHE NON SE NE FA NIENTE: “È AGGRESSIVO E PROVOCHERÀ MOLTA IRA” – VIDEO