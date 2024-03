CHE FINE FARÀ MYRTA MERLINO? COME DAGO DIXIT, AI PIANI ALTI DI MEDIASET CI SI INTERROGA SULLA BONTÀ DELLA SCELTA DELLA COMPAGNA DI MARCO TARDELLI COME TELE-VOLTO DEL POMERIGGIO DI CANALE5 - LE VOCI DI UN CAMBIO DI CONDUZIONE STANNO DIVENTANDO SEMPRE PIÙ INSISTENTI E CIRCOLANO ALCUNI NOMI: OLTRE A CESARA BUONAMICI, RECENTEMENTE IMPEGNATA NEL RUOLO DI OPINIONISTA AL “GRANDE FRATELLO”, È USCITO FUORI ANCHE QUELLO DELLA SOPRAVVALUTATA VERONICA GENTILI - E OGGI MYRTA DA' BUCA A "POMERIGGIO5"...

DAGONOTA

myrta merlino pomeriggio cinque 2

Oggi Myrta Merlino ha dato buca a “Pomeriggio5”. Al suo posto, per portare avanti il programma pomeridiano della rete ammiraglia, è arrivato Giuseppe Brindisi. Ma qual è il motivo del forfait? Pare che Myrta sia partita. Maga merlino è sempre più insofferente per i dati flop di “Pomeriggio5” e per le voci su chi prenderà il suo posto a partire da settembre. Brindisi l’aveva già sostituita durante la settimana sanremese con buoni risultati.

Ma non è la sola a mostrare segni di insofferenza al Biscione. Pure Bianca Berlinguer si è data alla macchia per due giorni a “Prima di domani”, sostituita da Sabrina Scampini. Le muse di Pierdudi, in crisi d’ascolti, non si fanno scrupoli a saltare le puntate. Un modo per mandare un segnale a mediaset?

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

myrta merlino con la caffettiera a pomeriggio 5

Il futuro di Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio 5 sembra essere avvolto da incertezza, con molti osservatori che si chiedono se il noto volto del talk pomeridiano di Canale 5 continuerà a guidare il programma nella prossima stagione televisiva.

[…] Le voci riguardanti un possibile cambio di conduzione hanno cominciato a circolare, alimentando speculazioni e discussioni tra gli appassionati del programma. Il nome di Cesara Buonamici, già noto al pubblico del Tg5 e recentemente apparso come opinionista al Grande fratello vip, è stato menzionato per la possibile sostituzione di Merlino. […]

alfonso signorini e cesara buonamici prendono in giro andrea giambruno 1

Tuttavia, Buonamici non è l'unica candidata che è emersa in questo contesto di incertezza. Altri nomi sono stati fatti circolare nei corridoi di Mediaset, tra cui quello di Veronica Gentili, giornalista conosciuta per il suo lavoro a Le iene. […]

Nonostante le speculazioni e i rumor, fino a ora Mediaset non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale riguardo al futuro di Pomeriggio 5 e alla sua conduzione.

veronica gentili

Questo ha alimentato ulteriori interrogativi e ha lasciato spazio a molte ipotesi riguardo alle possibili direzioni che il programma potrebbe prendere. Il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre si prepara ad accogliere la nuova stagione televisiva con curiosità e interesse per vedere cosa riserverà il futuro del popolare talk show.

veronica gentili veronica gentili veronica gentili 1 veronica gentili controcorrente veronica gentili veronica gentili 4 veronica gentili veronica gentili 3 veronica gentili 1 VERONICA GENTILI veronica gentili veronica gentili 1 veronica gentili

myrta merlino pomeriggio cinque 2 alfonso signorini e cesara buonamici prendono in giro andrea giambruno cesara buonamici 5 myrta merlino e la madonna di trevignano 3 MYRTA MERLINO E LA FRASE INFELICE SULLA STRAGE DI ALESSANDRIA myrta merlino pomeriggio cinque 1 myrta merlino pomeriggio 5 scazzo fra fedez myrta merlino 9