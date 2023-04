25 apr 2023 15:48

CHE FINE HA FATTO ROMINA CARRISI? E’ SPARITA COME MEMO REMIGI! A ‘OGGI È UN ALTRO GIORNO’ LA FIGLIA DI AL BANO E ROMINA MANCA DALLO SCORSO 12 APRILE. IN QUEI GIORNI SI ERA SFOGATA CONTRO GLI AUTORI DEL PROGRAMMA RISPONDENDO SUI SOCIAL A UN COMMENTO (“COSA STA A FARE LÌ? LA MUMMIA?”): “SONO D’ACCORDO CON TE. GIRERÒ IL TWEET AI CAPI AUTORI. SONO LORO CHE DECIDONO, NON NOI. PURTROPPO SE PROVO A PRENDERE INIZIATIVA, VENGO BLOCCATA…”