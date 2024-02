CHE FUTURO CI ASPETTA? - IL "WASHINGTON POST" VERGA UN DURO EDITORIALE SU "VISION PRO" DI APPLE E I POSSIBILI PROBLEMI DI PRIVACY - IL VISORE AVRÀ ACCESSO A QUASI TUTTI I DATI BIOMETRICI E PERSONALI DI CHI LO INDOSSERÀ: CHI VI POTRÀ ATTINGERE? - TRACCERÀ LE MAPPE DELLE NOSTRE CASE, SAPRÀ ESATTAMENTE DOVE CI TROVIAMO E C'È IL RISCHIO CHE GLI SVILUPPATORI DI APP POSSANO FICCARE IL NASO, ANCORA DI PIÙ, NELLE NOSTRE VITE...

Traduzione dell’articolo di Geoffrey A. Fowler per www.washingtonpost.com

Immaginate di essere in una sala d'attesa e che qualcuno si sieda accanto a voi con quattro iPhone legati alla fronte. Potreste cambiare rapidamente posto. Ma è esattamente quello che succede quando qualcuno indossa le nuove cuffie “Vision Pro” di Apple.

Ognuno di questi occhiali contiene l'equivalente approssimativo di una testa piena di iPhone: 2 sensori di profondità, 6 microfoni e 12 fotocamere. Le utilizza per tracciare continuamente le persone e le stanze in tre dimensioni: ogni gesto della mano e ogni movimento del bulbo oculare.

Il Vision Pro da 3.499 dollari, in arrivo venerdì, viene definito da Apple come la prossima grande novità dopo lo smartphone. Quando lo si indossa, si vede il mondo circostante con immagini e informazioni generate al computer sovrapposte. Potreste essere incuriositi o pensare che l'idea di un "computer facciale" sia stupida. A prescindere da ciò, vi interesserà sapere che questo dispositivo raccoglie più dati di qualsiasi altro dispositivo personale che abbia mai visto.

Se questo è il nostro potenziale futuro, ho molte domande da fare. Al momento del lancio, Apple ha preso provvedimenti per limitare alcuni dei dati raccolti dal Vision Pro, compresi quelli relativi agli occhi delle persone. È un'ottima cosa. Ma ci sono anche nuovi tipi di rischi che Apple non sembra aver affrontato, o che potrebbe non essere in grado di affrontare visto il funzionamento della tecnologia.

Vedo un pasticcio sulla privacy in attesa di essere risolto. Tra i nuovi dilemmi che mi sono stati segnalati dai ricercatori sulla privacy: Chi può accedere alle mappe che questi dispositivi costruiscono delle nostre case e ai dati su come muoviamo il nostro corpo? Un Vision Pro potrebbe rivelare molto più di quanto si pensi.

L'ultima volta che un gadget ha sollevato questo tipo di questioni sociali è stato nel 2013 con i Google Glass. Conteneva un piccolo schermo e una sola telecamera che le persone temevano potesse essere usata per registrarle di nascosto. I Glass sono stati così criticati che il soprannome delle persone che li indossavano era "Glassholes". Ora dobbiamo prepararci, forse, ai Vision Bros.

La maggior parte delle mie preoccupazioni sui Vision Pro sono, a questo punto, speculative. Ma è importante per tutti noi se la tecnologia che Apple e altri stanno inventando per sostituire gli smartphone potrebbe finire per aggravare problemi online come la localizzazione, la perdita dell'anonimato e gli intermediari di dati che raccolgono i dettagli intimi della nostra vita.

Ad aumentare la mia preoccupazione è il fatto che Apple, che ha puntato la sua reputazione sulla privacy, non ha risposto alla maggior parte delle mie domande su come il Vision Pro affronterà questi problemi. Inoltre, finora non ha permesso al Washington Post di testare in modo indipendente l'hardware.

Ma dalle limitate dichiarazioni di Apple e dalle conversazioni con gli sviluppatori che realizzano applicazioni per il Vision Pro, sono riuscito a delineare un quadro della sua strategia iniziale in materia di privacy, e di cosa non parla.

Sono abbastanza sicuro che Apple non voglia essere conosciuta per aver creato la macchina di sorveglianza definitiva. Ma per far accadere cose magiche all'interno dei suoi occhiali, le app hanno bisogno di molte informazioni su ciò che accade all'utente e intorno a lui. Apple ha fatto di più rispetto a rivali come Meta per limitare l'accesso ad alcuni di questi dati, ma gli sviluppatori continueranno a chiedere di più.

"C'è una tensione tra la possibilità di avere questo tipo di esperienze e la privacy dell'utente", afferma Jarrett Webb, direttore tecnologico della società di design Argo, che ha esplorato lo sviluppo per il Vision Pro. "Deve ottenere questi dati per capire il mondo e poter invocare queste esperienze". E una volta che gli sviluppatori dispongono dei dati, è difficile garantire che non li utilizzino anche per scopi che potrebbero sembrare una violazione.

Su alcune questioni, Apple ha tracciato una linea di demarcazione, almeno inizialmente. Per evitare che le persone vengano riprese di nascosto con il Vision Pro, sullo schermo frontale del dispositivo è presente un indicatore che indica quando sta scattando una foto o un video. Inoltre, Apple non consente alle app Vision Pro di terze parti di accedere alla fotocamera per catturare foto e video. Questo, in teoria, impedirebbe anche alle app di terze parti di fare cose inquietanti come eseguire algoritmi di riconoscimento facciale sulle persone mentre le si guarda.

Ma i ricercatori sulla privacy mi dicono che le fotografie da sole non sono il problema principale. Sin dai tempi dei Google Glass, ci siamo abituati all'idea che uno smartphone possa riprenderci in qualsiasi momento. Il nuovo problema è rappresentato da cos'altro il dispositivo sta raccogliendo: una mappa degli spazi intorno a voi. Il dispositivo deve conoscere i contorni del mondo circostante per sapere dove inserire gli oggetti digitali nella linea di vista.

Capire cosa c'è nella stanza intorno a voi può essere ancora più invasivo che avere una fotografia, afferma Joseph Jerome, visiting professor all'Università di Tampa ed ex responsabile delle politiche sui dati dei sensori presso i Reality Labs di Meta.

Le app Vision Pro hanno la possibilità di accedere a questi dati, se l'utente concede l'autorizzazione, come un'app per iPhone che chiede la propria posizione. Queste mappe del mondo potrebbero sembrare solo un wireframe mesh per un essere umano, ma per un computer rivelano molto.

A livello di base, il Vision Pro potrebbe sapere che si trova in una stanza con quattro pareti, un soffitto di 12 piedi e una finestra: fin qui tutto bene, dice Jerome. Ma poi aggiungete che avete un televisore da 75 pollici, suggerendo che potreste avere più soldi da spendere rispetto a chi ha un televisore da 42 pollici. Dal momento che il dispositivo è in grado di comprendere gli oggetti, potrebbe anche rilevare se avete una culla o una sedia a rotelle o persino degli oggetti per la droga.

I pubblicitari e gli intermediari di dati che creano profili di consumatori sarebbero entusiasti di poter ottenere questi dati. Anche i governi. Pensate a questo come a un'estensione del tipo di problemi che sappiamo essere causati dal tracciamento della vostra posizione. Un telefono da solo, dice Jerome, potrebbe essere in grado di segnalare che siete generalmente vicini a un ospedale o a uno strip club. "Questi dispositivi sanno dove vi trovate fino al centimetro e poi lo combinano con una serie di altri sensori per sapere esattamente cosa state guardando nello stesso momento".

Apple non ha risposto alle mie domande su quale visibilità abbia su ciò che le app fanno con questi dati, né su come intenda controllarle. Sul sito web dedicato agli sviluppatori di Vision Pro, Apple avverte: "È vostra responsabilità proteggere i dati raccolti dalla vostra app e utilizzarli in modo responsabile e rispettoso della privacy". Quindi gli utenti devono solo fidarsi di loro?

Altri ricercatori sulla privacy sostengono che i rischi sono ancora più elevati perché dispositivi come il Vision Pro espongono un flusso di dati sull'unica cosa che non possiamo cambiare: il nostro corpo.

Le informazioni su come ci si muove e su ciò che si guarda "possono fornire informazioni significative non solo sull'identificazione univoca della persona, ma anche sulle sue emozioni, sulle sue caratteristiche, sui suoi comportamenti e sui suoi desideri in un modo che non è mai stato possibile prima", afferma Jameson Spivak, analista senior del Future of Privacy Forum.

Apple si è occupata della privacy di un organo particolarmente sensibile: i bulbi oculari. Il Vision Pro traccia gli occhi dell'utente in modo da poter selezionare le cose con lo sguardo, come si potrebbe fare con il mouse di un computer. Ma Apple afferma che non condivide la posizione dello sguardo degli utenti con le app, i siti web o addirittura con se stessa. Invece, il dispositivo riporta solo ciò che è stato selezionato con lo sguardo dopo aver toccato le dita, l'equivalente di Vision Pro di un clic del mouse.

Questo è un solido punto di partenza. Ma che dire del resto del corpo? Gli sviluppatori mi dicono che le app possono accedere a un flusso di dati sul movimento degli utenti, fino al movimento di un dito.

I ricercatori dell'Università della California di Berkeley mi hanno spiazzato quando hanno spiegato quanto possano essere rivelatori i dati sul movimento del corpo mentre si balla.

L'anno scorso hanno scoperto di poter identificare in modo univoco e costante circa 55.000 diversi utenti di VR basandosi esclusivamente sui dati relativi al movimento della testa e delle mani. È utile quanto un'impronta digitale, forse di più.

In un altro studio, hanno utilizzato i movimenti della testa e delle mani di un gioco per indovinare circa 40 diversi attributi personali delle persone, dall'età al sesso, dall'uso di sostanze all'invalidità.

Cosa impedisce alle app Vision Pro di fare lo stesso? "Nei casi in cui i dati sul movimento vengono trasmessi al cloud... anche Apple ha pochissima visibilità su ciò che accade dopo che i dati lasciano il dispositivo", ha detto uno dei ricercatori, Vivek Nair. "Poiché questi dati non possono essere eliminati del tutto dalla maggior parte delle applicazioni, il nostro suggerimento è di sviluppare uno strumento che preservi la privacy per i dati di movimento VR".

I dispositivi di realtà mista sono "molto eccitanti e con un enorme potenziale", afferma il professore di informatica di Berkeley James O'Brien. "Ma credo anche che le considerazioni sulla privacy debbano essere criteri primari di progettazione, non un ripensamento".