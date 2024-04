21 apr 2024 08:12

CHE IMBARAZZO ALLA SCALA! – DURANTE LA RECITA DELLA “RONDINE” DI PUCCINI NON SI È APERTA LA PIATTAFORMA MOBILE CON SOPRA IL PIANOFORTE. PER UN PAIO DI INTERMINABILI MINUTI LO SPETTACOLO SI È FERMATO, FINCHÉ UN MACCHINISTA NON È ENTRATO IN SCENA E HA ASSESTATO DUE MAZZATE AL MACCHINARIO – MATTIOLI: “DOPO IL TELEFONINO CADUTO DA UN PALCO, DOPO IL NEONATO FATTO ENTRARE DA DUE DEMENTI E CHE SI È MESSO A PIANGERE DISTURBANDO LA PRIMA DI ‘CAV&PAG’, UN NUOVO INCIDENTE ALLA SCALA, PIU’ GRAVE PERCHE’ RIGUARDA IL PALCOSCENICO, TRADIZIONALMENTE AFFIDABILE...”