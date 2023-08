CHE ORIGINALITÀ: LA TRASMISSIONE DELLA BERLINGUER SU RETE 4 SI CHIAMERÀ “È SEMPRE CARTA BIANCA” – DOPO MESI DI BRAINSTORMING, SPOT TV SENZA ALCUNA INDICAZIONE DEL NOME, LE RAFFINATE MENTI CHE RONZANO ATTORNO ALLA GIORNALISTA HANNO PARTORITO UN'IDEA CHE SEMBRA PENSATA CON L'OBIETTIVO DI ESSERE SPERNACCHIATA SUI SOCIAL (BENE O MALE, PURCHÉ SE NE PARLI)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

spot bianca berlinguer

Partirà tra pochissimi giorni ma il titolo non è stato ancora comunicato. Ebbene, ve lo annunciamo noi. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 si chiamerà E’ Sempre Carta Bianca.

Il talk show inizierà martedì 5 settembre in prima serata (qui gli opinionisti). Il riserbo assoluto sul titolo è un’operazione che, almeno in tempi recenti, non ha precedenti sulla televisione nostrana. Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo e così sarà.

promo programma bianca berlinguer su rete4 2

La scelta di E’ Sempre Carta Bianca vuole chiaramente indicare una continuità col passato. La Berlinguer, del resto, ci ha tenuto a ribadirlo, soprattutto in seguito alle polemiche per il suo ‘trasloco’ sulle reti Mediaset: non sarà il passaggio a Mediaset a cambiare le sue idee o il modo di fare giornalismo.

promo programma bianca berlinguer su rete4 4

promo programma bianca berlinguer su rete4 1