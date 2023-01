CHE SANREMO SARA’? DAL FAVORITISSIMO MENGONI ALLE POSSIBILI SORPRESE LAZZA E ARIETE, TUTTE LE 28 CANZONI DEL FESTIVAL ASCOLTATE IN ANTEPRIMA (CON PAGELLE) – IL POP FURBO DI ELODIE, IL REVIVAL ANNI 90 DI PAOLA E CHIARA E ULTIMO CHE (SE AZZECCA L’INTERPRETAZIONE) PUO’ DIVENTARE PRIMO - CAMBIA IL REGOLAMENTO: IN FINALE VERRANNO RIVOTATE LE PRIME CINQUE CANZONI ANZICHÉ TRE…

Estratto dell'articolo di Francesco Prisco per ilsole24ore.com

Gianluca Grignani, «Quando ti manca il fiato» 5-

Colapesce e Dimartino, «Splash» 6-

Articolo 31, «Un bel viaggio» 5

Gianmaria, «Mostro» 5

Anna Oxa, «Sali» 5-

Mr. Rain, «Supereroi» 4

Rosa Chemical, «Made in Italy» 3,5

Giorgia, «Parole dette male» 6-

Lda, «Se poi domani» 3

Lazza, «Cenere» 6,5

Ariete, Mare di guai 7-

Sethu, Cause perse 4-

Tananai, «Tango» 4,5

Levante, «Vivo» 6,5

Leo Gassmann, «Terzo cuore» 6-

Modà, «Lasciami» 5,5

Marco Mengoni, «Due vite» 6-

Shari, «Egoista» 3

Paola e Chiara, «Furore» 4

Cugini Di Campagna, «Lettera 22» s.v.

Olly, «Polvere» 3

Ultimo, «Alba» 6-

Madame, «Il bene nel male» 7-

Will, «Stupido» 5-

Mara Sattei, «Duemilaminuti» 7,5

Colla Zio, «Non mi va» 7-

Coma Cose, «L’addio» 6,5

Elodie, «Due» 5,5

Ci sono i nomi da battere, ma anche alcune possibili sorprese. Abbondano quindi gli «oggetti misteriosi», strane operazioni di commistione che per adesso non sai ma, una volta approdate in Riviera, chissà... Queste le sensazioni che si colgono subito dopo l’ascolto in anteprima delle 28 canzoni in gara a Sanremo 2023, quarta edizione consecutiva diretta da Amadeus, in programma dal 7 all’11 febbraio.

Se guardiamo all’apparato spettacolare, sarà il festival dei vecchi leoni (Morandi, Ranieri, Al Bano, Pooh) e delle influencer (Chiara Ferragni), del ritorno degli ospiti internazionali (Black Eyed Peas) e della parentesi geopolitica (Volodymyr Zelensky in videocollegamento per la finale), poi ci saranno novità anche sul piano del regolamento: al tradizionale ballottaggio a tre della finale si sostituisce un ballottaggio allargato a cinque concorrenti. Ecco l’idea che ci siamo fatti sulla gara, dopo i pre-ascolti stampa effettuati presso la sede Rai di via Mecenate a Milano.

