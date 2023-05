CHE STA SUCCEDENDO A JAMIE FOXX? – L’ATTORE AMERICANO È STATO RICOVERATO PER UNA MISTERIOSA URGENZA MEDICA, TRE SETTIMANE FA, ED È ANCORA IN OSPEDALE, AD ATLANTA. LE SUE CONDIZIONI SAREBBERO SERIE, AL PUNTO CHE LE PERSONE PIÙ VICINE A LUI DICONO CHE “HA BISOGNO DI TUTTE LE PREGHIERE E GLI AUGURI CHE I SUOI FAN POSSONO RACCOGLIERE” – LA FAMIGLIA MANTIENE RISERBO, MA FONTI VICINE A FOXX HANNO...

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

jamie foxx

Preoccupano le condizioni di Jamie Foxx. A tre settimane dal ricovero per un'urgenza medica, la star di Hollywood è ancora in ospedale e le sue condizioni sarebbero serie al punto che […] le persone più vicine a lui dicono che ha bisogno di tutte le preghiere e gli auguri che i suoi fan possono raccogliere.

La famiglia sta mantenendo il più stretto riserbo sulle condizioni dell'attore, ma fonti vicine a Jamie, sentite da "TMZ", hanno lanciato l'appello: "Pregate per Jamie".

Il ricovero di Jamie Foxx ha mandato in tilt gli studios. Foxx è uno degli attori più prolifici di Hollywood e proprio nelle scorse settimane stava girando un film con Cameron Diaz (non senza problemi...), ma è stato anche il conduttore del popolarissimo game show sui testi musicali "Beat Shazam" su Fox, per il quale avrebbe dovuto iniziare la produzione della nuova stagione proprio pochi giorni dopo il suo ricovero.

jamie foxx django unchained

Secondo quanto ha raccolto "TMZ" Jamie Foxx non parteciperà a questa stagione di "Beat Shazam", che sarà affidato a un nuovo conduttore. Ma non solo.

Anche la figlia dell'attore, Corinne, che fa la djJ nello show, non parteciperà perché in questi giorni non ha mai lasciato l'ospedale di Atlanta in cui è ricoverato ol padre. […]

il messaggio della famiglia di jamie foxx jamie foxx snopp dogg day shift jamie foxx jamie foxx con la figlia corinne jamie foxx 2 jamie foxx