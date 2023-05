CHE STRAZIO LA SUCCESSIONE DI FAZIO - CONSIDERATO CHE PAOLO BONOLIS È BLINDATO DA MEDIASET, CRESCE L'IPOTESI ALESSANDRO CATTELAN (CIAO CORE!) – L’IRONIA DI BERSANI: “PER FAR MEGLIO DI UNO CHE TI HA PORTATO IL PAPA, OBAMA E PELÈ, QUEL CHE VIENE DOPO DEVE RESUSCITARE GARIBALDI”. INTANTO MEDIASET TEME L’ESODO DEI CONDUTTORI, A PARTIRE DA PORRO, VERSO LA RAI MELONIANA. VERTICE CON PIERSILVIO BERLUSCONI E FEDELE CONFALONIERI..

Non solo aspiranti conduttori e direttori di Tg in pectore. C’è un altro spettatore molto interessato al cambio della guardia in Rai: Mediaset. Le mani sovraniste su Viale Mazzini hanno messo in grande agitazione il rivale più diretto. Al punto da costringere Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri a riunire in tutta fretta il gotha delle testate berlusconiane — dal dg dell’informazione e Videonews, Mauro Crippa, a Clemente Mimun che guida il Tg5 da una vita — per studiare ogni contromisura utile ad evitare lo scippo di volti e format targati Biscione.

La preoccupazione è che il possibile ancorché non scontato trasloco di Nicola Porro possa innescare un mini-esodo verso Viale Mazzini. Tanto più che il contratto del conduttore di Quarta Repubblica scade a giugno e ottenere la prima serata di Rai2 potrebbe fargli gola. Certo, il tandem Sergio-Rossi dovrebbe superare l’ostacolo del cachet stellare riconosciuto al vicedirettore del Giornale , ma l’escamotage sarebbe già sul tavolo: Porro verrebbe scritturato come “artista” anziché giornalista, stile Vespa ma pure Fabio Fazio, così da aggirare tetti e limiti vari.

Nel frattempo, in Rai è caccia al successore dello storico presentatore di Che tempo che fa . Considerato che Paolo Bonolis ha un target molto diverso ed è blindato da Mediaset, l’idea che si sta facendo largo è affidare la domenica sera ad Alessandro Cattelan, le cui performance non sono stati fin qui benedette dallo share. I vertici appena insediati sanno bene che su questa partita è vietato sbagliare.

Anche perché Fazio era uno dei fiori all’occhiello del Servizio pubblico, capace di mobilitare un pubblico fedele, disposto a seguirlo da una rete all’altra: 2,5 milioni di spettatori in media e incassi difficilmente replicabili. Che fanno apparire surreali le polemiche sull’onerosità della trasmissione.

E siccome abbinati al programma venivano venduti circa 20 minuti di pubblicità a puntata, il conto è presto fatto: (ben) oltre il milione di entrate ogni domenica sera. Una pacchia, ma non per i sovranisti al governo. Obbligati ora a correre ai ripari. Anche se, ironizza Bersani, «per far meglio di uno che ti ha portato il Papa, Obama e Pelè, quel che viene dopo deve resuscitare Garibaldi».

