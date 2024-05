CHE SUCCEDE A CLAUDIA GERINI? IN PRIVATO VAGHEGGIA L’UOMO FORTE (“MI PIACEREBBE QUALCHE BEL COWBOY VECCHIA MANIERA, IO SONO COME UN CAVALLO DI RAZZA, BISOGNA SAPERMI DOMARE”), IN PUBBLICO AMA LA “DONNA FORTE”, GIORGIA MELONI. DOPO AVER PRESENZIATO ALLA CONFERENZA DI FDI A PESCARA, L’ATTRICE, AMICA DELLA SORELLA D’ITALIA ARIANNA, HA PARTECIPATO ANCHE AL CONVEGNO SUL PREMIERATO ABBANDONANDOSI A UNA SUPERCAZZOLA DEGNA DI "MAI DIRE GOL" (VIDEO STRACULT) – QUANDO LA GERINI CRITICAVA LA RAGGI LAGNANDOSI DELLA MONEZZA ROMANA: VIDEO

IL TESTO DELL’INTERVISTA DI CLAUDIA GERINI DOPO IL CONVEGNO SUL PREMIERATO

claudia gerini al convegno sul premierato

Devo riflettere su tutti questi punti che ha evidenziato il Presidente del Consiglio proprio sul fatto di riuscire a portare avanti con un orizzonte più lungo tenendo una legislatura più lunga cioè si può sicuramente migliorare qualcosa per gli italiani,

visto che dobbiamo portare avanti riforme, dobbiamo migliorare cercare di migliorare la vita dei cittadini anche attraverso la politica che la politica si riesca diciamo così a muovere con una libertà maggiore, non Libertà, forse ho usato un termine sbagliato, con una stabilità maggiore che in effetti potrebbe…Ci sto ancora riflettendo ho ascoltato molte cose…

Esce più convinta di come è entrata? In qualche modo sì, nel senso che comunque ho avvertito diciamo ho ascoltato poi tra l'altro il trascorso No questi ultimi 20 anni ho anche non sapevo appunto di una crescita così inferiore rispetto agli altri paesi, ho ascoltato alcuni numeri, alcuni dati che non conoscevo quindi mi sono fatta un'idea più precisa sicuramente di quella che avevo prima”

GERINI ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DI FDI

Estratti dell’articolo di Luca Roberto per il Foglio

claudia gerini al convegno sul premierato

(...) la domanda tra chi lambisce la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia in corso a Pescara è più o meno sempre la stessa: ma quando arriva Giorgia Meloni? Lo chiede una famiglia di turisti arrivati dalla Sardegna, un gruppuscolo di ragazzi che prendono il sole di nuovo caldo di fine aprile.

Qui, nelle tre sale allestite sotto alle tensostrutture vista mare messe su con il rigoroso coordinamento di Giovanni Donzelli, è come se fosse partito il countdown ufficiale, sebbene anche la seconda giornata sia una lunga sfilata di ministri: Carlo Nordio, Adolfo Urso, Daniela Santanchè, Nello Musumeci, Eugenia Roccella, Orazio Schillaci e Andrea Abodi. Ed è proprio nell'appuntamento a cui partecipa quest'ultimo, dal titolo "L'Europa delle donne", fa capolino Arianna Meloni. Prende posto in primissima fila, poco più in là di Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin.

claudia gerini conferenza fdi

L'attrice Claudia Gerini, che è una sua amica, la ringrazia per l'invito: "Sono qui anche perché contenta che la presidente del Consiglio sia una donna, una giovane donna con un impegno lunghissimo e che ha avuto risultati straordinari", dirà l'attrice. Facendo scattare l'applauso della sorella d'Italia. Che al termine dell'incontro, avvicinata dai cronisti, sguscerà via senza proferire parola alcuna.

GERINI

claudia gerini conferenza fdi

Estratti dall’articolo di Emanuele Lauria per repubblica.it

(...) Inutile chiedersi cosa c’entri Pupo con le riforme costituzionali: non fai in tempo a domandarlo che il cantante già si dice a favore di «un premier forte, anzi fortissimo», affermazione che pure fa a pugni con la sua sbandierata qualifica politica di «conservatore e anarchico».

E non putiniano, precisa, al massimo «pupiniano». Iva Zanicchi ci scherza su: «Perché mi hanno invitato? Non lo so neppure io. A me Meloni piace, se c’è lei corriamo. Però no, non è l’erede di Berlusconi». In platea pure Amedeo Minghi, un altro che si dice “stupito” dall’invito. Ecco Claudia Gerini che era già a Pescara per la convention di Fratelli d’Italia: «Avevo un’idea ma me ne sono fatta un’altra», dirà alla fine (…)

