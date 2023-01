PILLOLE DI GOSSIP - PIETRO CASTELLITTO È FIDANZATO CON MATILDA DE ANGELIS, MA SI FA VEDERE IN GIRO CON LA DI LEI MIGLIORE AMICA, BENEDETTA PORCAROLI. SOLO AMICIZIA? IN FONDO, HA ESORDITO COME SUPERDOTATO NEL FILM “È NATA UNA STAR”– I MANESKIN TORNANO A SANREMO, MA SOLO COME AUTORI – “GRANDE FRATELLO” SITCOM, TRA LITI A PIÙ NON POSSO E LA FAIDA ULTRASH TRA SPARTANI E PERSIANI! - LE MIGLIORI PERLE DI ANTONELLA FIORDELISI, CHE HA ACCUSATO DONNAMARIA DI ESSERSI FATTO TOCCARE IL “PISTOLINO” DA ORIANA MARZOLI E LA BATTUTA STRACULT DI SIGNORINI: “ANTONELLA, È DIFFICILE COGLIERTI IN FALLO” – VIDEO